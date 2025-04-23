Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και τους δυτικούς της συμμάχους με θέμα μία κατάπαυση του πυρός με την Ρωσία θα διεξαχθεί σήμερα στο Λονδίνο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει καταθέσει την τελική του «προσφορά» για την επίτευξη ειρήνης, την οποία το Κίεβο χαρακτηρίζει προκατειλημμένη υπέρ της Ρωσίας

Αντιπροσωπείες υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανία, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθούν στην βρετανική πρωτεύουσα, χωρίς όμως την συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. Η Ουάσινγκτον θα εκπροσωπηθεί από τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Η αμερικανική πρόταση

Οι ΗΠΑ πρότειναν στο Κίεβο ανεπίσημη αναγνώριση του ελέγχου της Ρωσίας στις περιφέρειες που έχει κυριεύσει από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 και ντε γιούρε (de jure) αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Επίσης, η αμερικανική πρόταση για την ειρήνη ζητά δέσμευση πως η Ουκρανία δεν θα γίνει κράτος μέλος του NATO, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Η πρόταση προβλέπει επίσης πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων που επέβαλαν στη Ρωσία από το 2014, ενώ τμήμα της περιφέρειας του Χαρκόβου που έχει καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό θα επιστραφεί στον έλεγχο της Ουκρανίας.

Ακόμη, το ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια θα θεωρείται ουκρανικό έδαφος, αλλά θα το διαχειρίζεται εταιρεία των ΗΠΑ, που θα προμηθεύει με ρεύμα την Ουκρανία αλλά και τη Ρωσία.

Η πρόταση Πούτιν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε στις αρχές Απριλίου στις ΗΠΑ να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να παγώσει η γραμμή του μετώπου εκεί όπου βρίσκεται σήμερα, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Financial Times.

Εάν σταματούσαν οι εχθροπραξίες και πάγωνε η γραμμή επαφής αυτό θα σήμαινε για τη Ρωσία πως θα εγκατέλειπε τη διεκδίκηση του συνόλου των εδαφών στις περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια. Έχει ήδη κυριεύσει μεγάλο μέρος τους κι έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους, κάτι που δεν αναγνωρίζουν ούτε το Κίεβο ούτε η Δύση.

Σύμφωνα με τις πηγές των FT, ο ρώσος πρόεδρος είναι διατεθειμένος να κάνει αυτή την παραχώρηση αν οι ΗΠΑ δεχθούν τις σημαντικότερες διεκδικήσεις του, ιδίως την αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014, και τον αποκλεισμό κάθε ενδεχομένου η Ουκρανία να γίνει κράτος μέλος του NATO.

Το Κίεβο και ευρωπαίοι σύμμαχοί του από την άλλη απαιτούν την πλήρη αποκατάσταση των συνόρων της Ουκρανίας πριν από το 2014, θέση που ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο «μη ρεαλιστική».

Η θέση της Ουκρανίας

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί σήμερα στο Λονδίνο με τις αντιπροσωπείες των δυτικών χωρών, θα έχει εντολή να συζητήσει πλήρη ή μερική εκεχειρία.

Εν όψη των συνομιλιών σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι έτοιμη για απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, υπό οποιαδήποτε μορφή, από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

«Μετά την εκεχειρία, είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπό οποιοδήποτε σχήμα, ώστε να μην υπάρχουν αδιέξοδα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Δεν θα είναι δυνατόν να συμφωνηθούν τα πάντα πολύ γρήγορα», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά περίπλοκα θέματα, όπως το εδαφικό, οι εγγυήσεις ασφαλείας και η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ντε γιούρε τη ρωσική κατοχή της Κριμαίας γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό.

Αναφορικά με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που είναι υπό την κατοχή της Ρωσίας, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη αμερικανική πρόταση για το μελλοντικό καθεστώς του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

