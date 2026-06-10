Τον ΥΠΕΞ της Λιβύης επισκέφθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επισκέφθηκε την Τρίπολη, όπου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Ταχέρ Αλ Μπαούρ, με την ευκαιρία της δεύτερης συνεδρίασης της Κοινής Τεχνικής Επιτροπής Λιβύης-Ελλάδας για την Οριοθέτηση Θαλάσσιων Συνόρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την προθυμία τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις και τόνισαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: skai.gr

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