Καθώς η αστάθεια στις αγορές συνεχίζεται μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, επιβάλλοντας δασμούς 145% στα κινεζικά προϊόντα, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να το ξανασκέφτεται τώρα μετά και τις χθεσινές του δηλώσεις ότι οι υψηλοί δασμοί «θα μειωθούν σημαντικά, αλλά δεν θα είναι μηδενικοί».

Η Κίνα όμως δε φαίνεται να πτοείται από την επιθετική πολιτική του Τραμπ. Παρά τις οικονομικές πιέσεις, η καινοτομία στην πόλη Hangzhou μια από τις πιο ιστορικές και όμορφες στην Κίνα, αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τους δυτικούς ανταγωνιστές της.

Για πολλούς η πόλη Hangzhou έχει τη φήμη της «Silicon Valley» της Κίνας αφού πρόκειται για έναν ζωντανό κόμβο για επιχειρηματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, όπου φιλοξενεί εταιρείες όπως την Alibaba και την πρωτοποριακή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, DeepSeek.

«Έχουμε τα ταλέντα, έχουμε το περιβάλλον και έχουμε την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού, παρόλο που έχουμε ένα δύσκολο περιβάλλον», λέει η Grace Zheng, η οποία εργάζεται στη δημιουργό γυαλιών AI Looktech.

«Τώρα, είναι η ώρα μας» είπε στο Sky News.

«Συμφωνώ με αυτό», λέει η Jia Dou, της οποίας η εταιρεία Wuli Coffee, δημιουργεί υψηλής τεχνολογίας, αυτοματοποιημένες εμπορικές μηχανές καφέ. «Και νομίζω ότι είναι καιρός να δείξουμε και να παλέψουμε με άλλες ξένες χώρες».

«Στην Κίνα, έχουμε περισσότερους από 10 εκατομμύρια φοιτητές πανεπιστημίου και κολεγίων που αποφοιτούν. Τότε μιλάμε για τουλάχιστον πέντε έως έξι εκατομμύρια μηχανικούς με κολεγιακή εκπαίδευση», υποστηρίζει η Zhang Jie η οποία βοηθά τις startups στο Hangzhou.

«Έτσι, με μια τόσο μεγάλη ομάδα νέων και ευφυών ανθρώπων με καλό περιβάλλον, ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν ακόμη μεγαλύτερες εταιρείες στο μέλλον» προσθέτει και αποκαλύπτει ότι το τελευταίο τρίμηνο ολοένα και περισσότεροι νέοι με επιχειρηματικές ιδέες την προσεγγίζουν. Πρόκειται για άτομα γεμάτα αισιοδοξία για τα όσα έρχονται.

Ήδη υπάρχει μια εταιρεία στην πόλη Hangzhou που έχει τραβήξει τα βλέμματα τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για την DeepSeek η οποία παρουσίασε το πιο πρόσφατο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα νωρίτερα φέτος και κατέπληξε τον κόσμο.

Πολλοί μιλούν τώρα για τη «στιγμή DeepSeek», μια στιγμή που τροφοδότησε την εμπιστοσύνη στην Κίνα και έκανε τον υπόλοιπο κόσμο να την προσέξει.

Οι επιχειρήσεις στο Hangzhou γνωρίζουν φυσικά τον εμπορικό πόλεμο που εκτυλίσσεται γύρω τους, πολλές που εξάγουν στην Αμερική θα δεχτούν σημαντικό πλήγμα, αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν.

Ο εταιρεία του Dr Song Ning, Diagens, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να επιταχύνει μαζικά τις ιατρικές διαγνώσεις, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή ενός χρωμοσωμικού ελέγχου από 30 ημέρες σε 4. Εργάζεται επίσης σε ένα chatbot που ονομάζεται WiseDiag, το οποίο έχει πιο προηγμένη ιατρική κατανόηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ασθενείς.

Ενώ αναζητούν ενεργά επιχειρήσεις σε περισσότερες από 35 ξένες χώρες, προς το παρόν, η αναζήτηση Αμερικανών πελατών βρίσκεται σε παύση.

«Ο ανταγωνισμός είναι καλό πράγμα... μας κάνει όλους πιο δυνατούς», λέει ο Dr Song Ning.

«Δεν νομίζω ότι περιορίζοντας την επιστημονική και την τεχνολογική πρόοδο της Κίνας ή άλλων χωρών, ο Τραμπ θα μπορέσει να πετύχει τον στόχο του, νομίζω ότι είναι μια λανθασμένη υπόθεση. Οι πληροφορίες είναι τόσο ανεπτυγμένες τώρα, κάθε χώρα έχει πολύ έξυπνους ανθρώπους, θα μας αναγκάσει μόνο να έχουμε περισσότερη τεχνολογική καινοτομία» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.