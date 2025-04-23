Η Ουάσιγκτον αναμένει από το Κίεβο εντός της ημέρας απάντηση για ειρηνευτικό πλαίσιο που της πρότεινε και προβλέπει de facto αναγνώριση του ελέγχου της Ρωσίας σε σχεδόν όλες τις περιοχές που έχει καταλάβει από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 και de jure αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κριμαίας, καθώς και τη δέσμευση πως η Ουκρανία δεν θα γίνει κράτος μέλος του NATO, μετέδωσε χθες Τρίτη ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Το μονοσέλιδο έγγραφο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ στους Ουκρανούς αξιωματούχους στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα περιγράφει ως η «τελική προσφορά» του προέδρου Τραμπ καθώς ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι είναι έτοιμος να αποχωρήσει αν τα μέρη δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία.

Κατά το ρεπορτάζ, η πρόταση, που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων που επέβαλαν στη Ρωσία από το 2014, ενώ τμήμα της περιφέρειας του Χαρκόβου που έχει καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό θα επιστραφεί στον έλεγχο της Ουκρανίας.

Τι παίρνει η Ρωσία σύμφωνα με την πρόταση του Τραμπ

«De jure» αναγνώριση από τις ΗΠΑ του ρωσικού ελέγχου στην Κριμαία. «De facto αναγνώριση» της ρωσικής κατοχής σχεδόν ολόκληρης της περιφέρειας Λουχάνσκ και των κατεχόμενων τμημάτων του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. Η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ αλλά μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από το 2014. Ενισχυμένη οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ, ιδίως στον ενεργειακό και βιομηχανικό τομέα.

Τι παίρνει η Ουκρανία

Μια «ισχυρή εγγύηση ασφάλειας», στην οποία θα συμμετέχει μια ειδική ομάδα ευρωπαϊκών χωρών και ενδεχομένως και ομοϊδεατών μη ευρωπαϊκών χωρών. Το έγγραφο είναι ασαφές ως προς τον τρόπο λειτουργίας αυτής της ειρηνευτικής επιχείρησης και δεν αναφέρει καμία συμμετοχή των ΗΠΑ. Επιστροφή του μικρού τμήματος της περιφέρειας του Χάρκοβου που έχει καταλάβει η Ρωσία. Την ανεμπόδιστη διέλευση του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος διατρέχει τη γραμμή του μετώπου σε τμήματα της νότιας Ουκρανίας. Αποζημίωση και βοήθεια για την ανοικοδόμηση, αν και το έγγραφο δεν αναφέρει από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση.

Διαμοιρασμός της ενέργειας

Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόταση, το ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια- η μεγαλύτερη αντίστοιχη εγκατάσταση στην Ευρώπη - θα θεωρείται ουκρανικό έδαφος, αλλά θα λειτουργεί από τις ΗΠΑ, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία.

Το έγγραφο παραπέμπει στη συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για τα ορυκτά, η οποία, όπως δήλωσε ο Τραμπ, θα υπογραφεί την Πέμπτη.

Η πρόταση του Τραμπ απαιτεί σημαντικές παραχωρήσεις από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει αποκλείσει την αποδοχή της ρωσικής κατοχής της Κριμαίας και τμημάτων τεσσάρων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία.

Και ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει προσφερθεί να παγώσει τις σημερινές γραμμές του μετώπου προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, έχει απορρίψει άλλα στοιχεία του αμερικανικού πλαισίου, όπως μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στο ουκρανικό έδαφος.

Πηγή προσκείμενη στην ουκρανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την πρόταση «προκατειλημμένη υπέρ της Ρωσίας», μιλώντας στον Axios.

«Η πρόταση λέει πολύ ξεκάθαρα ποια απτά οφέλη θα έχει η Ρωσία, αλλά μόνο αόριστα και γενικά λέει τι θα έχει η Ουκρανία», σημείωσε η ίδια πηγή.

