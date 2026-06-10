Πάπας Λέων ΙΔ' από Σαγράδα Φαμίλια: «Οι Χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου»

Ο πάπας Λέων ΙΔ' δήλωσε σήμερα ότι οι Χριστιανοί δεν μπορούν να θεωρούν πως είναι Χριστιανοί εάν είναι υπέρ του "πολέμου", σε μια ελαφρώς συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

"Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να προωθούμε τον πόλεμο", δήλωσε στην ομιλία που εκφώνησε στη Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη.

"Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να εγκαταλείπουμε αυτόν που υποφέρει, αυτόν που κλαίει, αυτόν που ξεφεύγει από την εξαθλίωση", συνέχισε ενώπιον των χιλιάδων πιστών, μεταξύ των οποίων ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ' και η σύζυγός του, βασίλισσα Λετίθια, αναφερόμενος κατά τα φαινόμενα στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Στα τέλη Μαΐου, ο Λέων ΙΔ' είχε κρίνει ξεπερασμένη την έννοια του "δίκαιου πολέμου" της οποίας υπεραμύνεται κυρίως η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Είχε δηλώσει ότι η επίκληση της "θεωρίας" αυτής ήταν "πολύ συχνή για να αιτιολογείται οποιοσδήποτε πόλεμος, με την επιφύλαξη του δικαιώματος στη νόμιμη άμυνα, στην αυστηρότερη έννοιά της".

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον ποντίφικα "αδύναμο" απέναντι στην εγκληματικότητα και "μηδενικό" στην εξωτερική πολιτική, με τον Λέοντα ΙΔ΄ να απαντά ότι έχει "ηθικό καθήκον" να εναντιώνεται στον πόλεμο.

Η κυβέρνηση Τραμπ δικαιολόγησε επανειλημμένα την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ιράν από την ανάγκη να εμποδίσει τη χώρα αυτή να αναπτύξει ικανότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς που προσηλυτίστηκε στον Καθολικισμό, πρόβαλε το επιχείρημα του "δίκαιου πολέμου" και προέτρεψε τον πάπα να "είναι προσεκτικός" στα θέματα της Θεολογίας.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας στην Ιστορία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πολύ επικριτικούς ηγέτες απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και είναι πολύ ευαίσθητος στο θέμα των μεταναστών, όπως και ο προκάτοχός του Φραγκίσκος.

Χαρακτήρισε την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει το Ιράν "πράγματι απαράδεκτη" και προέτρεψε τους Αμερικανούς να ζητήσουν από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Κογκρέσο "να εργάζονται για την ειρήνη και να απορρίπτουν πάντα τον πόλεμο".

Όσο για τον Αμερικανό πρόεδρο, που δήλωσε ότι δεν είναι "μεγάλος θαυμαστής" του Λέοντα ΙΔ΄ κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ένα συντηρητικό μέσο ενημέρωσης, ισχυρίστηκε ότι ο πάπας νομίζει ότι είναι "αποδεκτό το Ιράν να κατέχει πυρηνικά όπλα", κατηγορώντας τον ότι "θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους".

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας του απάντησε τότε: "Εάν κάποιος θέλει να με επικρίνει γιατί κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει με εντιμότητα. Η Εκκλησία είναι αντίθετη εδώ και χρόνια σε όλα τα πυρηνικά όπλα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό".

Ο Λέων ΙΔ΄ευλόγησε τον πιο ψηλό πύργο της Σαγράδα Φαμίλια

Ο πάπας ευλόγησε τον υψηλότερο πύργο της Σαγράδα Φαμίλια σήμερα το βράδυ, έπειτα από μια σύντομη τελετή και μια μεγαλοπρεπή λειτουργία στη διάσημη βασιλική της Βαρκελώνης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο πύργος του Ιησού Χριστού, που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, αυξάνει το ύψος της ακόμη ημιτελούς βασιλικής στα 172,5 μέτρα, εκπληρώνοντας την επιθυμία του Καταλανού αρχιτέκτονά της Αντόνι Γκαουντί, πιστού καθολικού που πέθανε πριν από ακριβώς 100 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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