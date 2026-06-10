Χέγκσεθ: Απόψε θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν – Στο στόχαστρο σημαντικές εγκαταστάσεις

Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Όπως ανέφερε, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) «θα έχει πολλή δουλειά απόψε», ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν».

Ο Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν «σημαντικές εγκαταστάσεις» στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα θα είναι «ισχυρά και ξεκάθαρα», σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης.

«Οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ. «Οι αποψινές επιθέσεις θα προωθήσουν τα στρατιωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ και θα ενισχύσουν τη διπλωματική τους θέση

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι οι πιλότοι του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache που έπεσε από ιρανικό drone είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Χτυπήματα στο Ιράν απόψε προανήγγειλε νωρίτερα και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα» το Ιράν, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει εάν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από το Ιράν αποτελεί τη βάση για την επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν ήδη το Ιράν την προηγούμενη ημέρα και θα επαναλάβουν τα πλήγματα.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες. Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν, απάντησε: «Ναι, εξαιτίας του ελικοπτέρου. Έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά το οποίο αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν κατέρριψε «ένα εξαιρετικό μηχάνημα» και στη συνέχεια παραδέχθηκε την ευθύνη του για το συμβάν.

Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει συμφωνία που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε σοβαρή απειλή για το Ισραήλ αλλά και για τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

«Αν είχαν πυρηνικό όπλο, δεν θα υπήρχε ούτε Ισραήλ ούτε Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο.

Πηγή: skai.gr

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