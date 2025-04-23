Βήματα για την Ουκρανία

Της Αθηνάς Παπακώστα

O πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ Πούτιν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για πρώτη φορά από τις πρώτες εβδομάδες έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα «πάντοτε εξέταζε θετικά οποιεσδήποτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες», προσθέτοντας ότι αναμένει αντίστοιχη στάση από το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τα νέα σχόλια από πλευράς του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας υποδεικνύουν τη βούληση της Μόσχας να εμπλακεί σε απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία για να μην γίνονται στόχοι πολιτικές υποδομές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Βλάντιμιρ Πούτιν φέρεται να προτείνει «πάγωμα» της γραμμής του μετώπου, χωρίς διεκδίκηση εδαφών που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου σε περιοχές των τεσσάρων κατεχόμενων ουκρανικών επαρχιών στα ανατολικά της χώρας.

Όμως, την ίδια ώρα, τα πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά ουκρανικών πόλεων συνεχίζονταν. Μία γυναίκα στη Ζαπορίζια, σκοτώθηκε και 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν – ανάμεσά τους και δύο παιδιά, όταν η Ρωσία έπληξε την πόλη στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας, με δύο κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της ουκρανικής επικράτειας με ρωσικά στρατεύματα να επιτίθενται και κατά της βορειοανατολικής περιφέρειας του Χαρκόβου, τραυματίζοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, ενώ στόχος έγινε και ιατρική υποδομή στη Χερσώνα στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Την ίδια στιγμή, στην πόλη της Οδησσού, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ντρόουν έπληξε πενταόροφο κτίριο κατοικιών το βράδυ της Δευτέρας. Ζημιές προκλήθηκαν δε και σε άλλες κατοικίες.

Των νέων δηλώσεων του Βλάντιμιρ Πούτιν είχε προηγηθεί η πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εκεχειρία κατά πολιτικών υποδομών, τη στιγμή που έληγε η «πασχαλινή» εκεχειρία διάρκειας 30 ωρών. Για ορισμένους όμως η προσωρινή κατάπαυση του πυρός την οποία ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα τέχνασμα της Μόσχας. Όπως μάλιστα τόνιζε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, σχεδιάστηκε προκειμένου να μην χάσει την ψυχραιμία του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε προ ημερών ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει αισιόδοξος πως Μόσχα και Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία εντός της τρέχουσας εβδομάδες ενώ λίγο νωρίτερα προειδοποιούσε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να αποχωρήσει από τις συνομιλίες, εάν δεν επιτευχθεί πρόοδος.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει απαντήσει ευθέως στις νέες δηλώσεις Πούτιν, αλλά τονίζει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε συζήτηση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών.

Μόσχα και Κίεβο δεν έχουν συνομιλήσει απευθείας από τις πρώτες εβδομάδες έναρξης της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο 2022.

«Όταν ο πρόεδρος λέει ότι είναι εφικτό να συζητήσει το ζήτημα μη επίθεσης κατά πολιτικών στόχων, και από τις δύο πλευρές, ο πρόεδρος έχει κατά νου διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά», τόνιζε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax ξεκαθαρίζοντας τις δηλώσεις Πούτιν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όμως επιμένει σε μία «σαφή απάντηση από τη Μόσχα» και προτείνοντας να σταματήσουν για 30 ημέρες τα πλήγματα κατά μη στρατιωτικών υποδοχών, τόνισε πως «εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε αυτό το βήμα, αυτό θα είναι απόδειξη ότι σκοπεύει να συνεχίσει να κάνει μόνο εκείνα τα πράγματα που καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές και παρατείνουν τον πόλεμο».

Το Κρεμλίνο απάντησε σχετικά ότι θα «εξετάσει» την ιδέα υπογραμμίζοντας προς τους δημοσιογράφους ότι «όσον αφορά την πρόταση να μην χτυπηθούν μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις υποδομής... αυτό πρέπει να διευθετηθεί».

Εντός της εβδομάδας αναμένεται και πάλι, για 4η φορά, στη ρωσική πρωτεύουσα ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτείων, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλο του Ρώσου προέδρου, ενώ σήμερα στο Λονδίνο διεξάγεται δεύτερος γύρος συνομιλιών της Ουκρανίας με τους δυτικούς της συμμάχους.

Πηγή: skai.gr

