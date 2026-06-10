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Ο τίτλος κρίνεται στο ΣΕΦ: Η ημέρα και η ώρα του τεράστιου Game 5

Η ημέρα και η ώρα του Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή της Stoiximan GBL

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Τελικοί Μπάσκετ

Σε ένα τεράστιο παιχνίδι που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2!

Έτσι, ο τίτλος του πρωταθλητή Ελλάδας για τη φετινή σεζόν θα κριθεί σε πέμπτη αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (13/06) με ώρα έναρξης τις 18:00.

Το πανόραμα των τελικών της Stoiximan GBL:

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92
Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86
Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00)

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάσκετ
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