Πριν από εκατό χρόνια, όταν ο ενθουσιασμός για τον εορτασμό των 150 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να εξασθενεί, διοργανώθηκε ένας αγώνας πυγμαχίας με σκοπό να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ένα πρωτοφανές για την εποχή πλήθος γέμισε το νεόκτιστο στάδιο της Φιλαδέλφειας τον Σεπτέμβριο του 1926 για να παρακολουθήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών να αντιμετωπίζει έναν κορυφαίο διεκδικητή του τίτλου και βετεράνο πεζοναύτη.

Δεν ενθουσιάστηκαν, ωστόσο, όλοι. Σε επιστολή του προς τους συντάκτες των New York Times, ένας αναγνώστης χαρακτήρισε την εκδήλωση απλώς μια κερδοσκοπική επιχείρηση, προσθέτοντας ότι «όλο αυτό είναι ντροπιαστικό και εξευτελιστικό (ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι) για τον αμερικανικό λαό». Παρ’ όλα αυτά, στον αγώνα των 10 γύρων που διεξήχθη στο πλαίσιο της επίσημης Έκθεσης της Εκατονταπεντηκονταετηρίδας, ο πρωταθλητής είδε το πρόσωπό του να καταπονείται και τον εγωισμό του να πληγώνεται, καθώς ο πεζοναύτης επικράτησε με ομόφωνη απόφαση των κριτών. Ήταν ένα αποτέλεσμα σχεδόν συμβολικό για μια χώρα που αναζητούσε επειγόντως μια ένεση εθνικής αυτοπεποίθησης.

Σήμερα, ένας ακόμη επετειακός εορτασμός στρέφεται στα μαχητικά αθλήματα. Την Κυριακή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θα τιμήσει την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών φιλοξενώντας μια βραδιά αγώνων στον Λευκό Οίκο. Η ημερομηνία συμπίπτει και με τα 80ά γενέθλιά του, γι’ αυτό και έχει ανεγερθεί μια χαλύβδινη κατασκευή 600 τόνων, γνωστή ως "The Claw", για τη διεξαγωγή επτά αγώνων που φιλοδοξούν να τιμήσουν και τις δύο περιστάσεις.

Οι Αμερικανοί, ωστόσο, δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Έξι στους δέκα ενήλικες πιστεύουν ότι οι καλύτερες ημέρες της χώρας ανήκουν στο παρελθόν, λίγοι θεωρούν ακόμη ότι η Αμερική είναι πραγματικά εξαιρετική και το ποσοστό αποδοκιμασίας του προέδρου παραμένει ιστορικά υψηλό. Πιστός στον ρόλο του ως διοργανωτή θεαμάτων, ο Τραμπ παρουσίασε τους αγώνες ως πηγή εθνικής υπερηφάνειας.

«Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο θέαμα στη Γη», δήλωσε σε φωτογράφιση με τους αθλητές. «Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές του κόσμου».

Και στις δύο επετείους, με διαφορά ενός αιώνα, το θέαμα ενός αγώνα ως σύγχρονου «άρτου και θεαμάτων» εμφανίστηκε σε περιόδους κατά τις οποίες η χώρα ήταν πλούσια και ισχυρή, αλλά ταυτόχρονα διαχειριζόταν προβληματικά την επιτυχία της. Οι μεγάλες πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής αντανακλούσαν βαθιά διαφορετικές αντιλήψεις για το τι πρέπει να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ποιοι δικαιούνται να θεωρούνται πλήρως μέλη τους. Η επιδεικτική σκηνοθεσία της σύγκρουσης λειτούργησε ως μέσο προσέλκυσης της προσοχής ενός αποσπασμένου ή απογοητευμένου κοινού, υποκαθιστώντας το αίσθημα συλλογικής υπερηφάνειας που οι επετειακοί εορτασμοί και οι πολιτικοί ηγέτες αδυνατούσαν να δημιουργήσουν.

Οι ομοιότητες δεν σταματούν εκεί. Στην 150ή επέτειο, ο πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτζ χρησιμοποίησε τις εκτελεστικές του εξουσίες για να αυξήσει τους δασμούς και να μειώσει την εποπτεία των επιχειρήσεων. Αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό τις δεσμευτικές διεθνείς συμφωνίες και κατέφευγε στη λεγόμενη «διπλωματία των κανονιοφόρων» στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική.

Το Κογκρέσο είχε ήδη εγκρίνει, το 1924, έναν εκτεταμένο μεταναστευτικό νόμο που επέβαλλε φυλετικές και εθνοτικές ποσοστώσεις, αποκλείοντας ή περιορίζοντας δραστικά τις μεταναστευτικές ροές από μειονότητες και από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Όπως ανέφερε τότε η ίδια η κυβέρνηση, στόχος ήταν «η διατήρηση του ιδανικού της αμερικανικής ομοιογένειας». Παράλληλα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκανε ελάχιστα για να προστατεύσει τα εκλογικά δικαιώματα και την ισότιμη ιδιότητα του πολίτη για τους Αφροαμερικανούς και τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Σας θυμίζει κάτι;

Και ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει την εκτελεστική εξουσία για την επιβολή δασμών, ενώ έχει στελεχώσει ομοσπονδιακές υπηρεσίες με πιστούς υποστηρικτές που προωθούν μια επιθετική απορρύθμιση της οικονομίας. Έχει υιοθετήσει συγκρουσιακή στάση απέναντι στον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ, προκρίνοντας μια συναλλακτική εξωτερική πολιτική που αντιμετωπίζει τις διεθνείς δεσμεύσεις ως βάρος και δίνει προτεραιότητα στη διμερή πίεση και διαπραγμάτευση.

Η κυβέρνησή του έχει επίσης αμφισβητήσει το δικαίωμα στην ιθαγένεια λόγω γέννησης, έχει περιορίσει προστασίες για τα εκλογικά δικαιώματα και έχει εφαρμόσει μια σκληρή πολιτική μαζικών απελάσεων, επιχειρώντας να αναδιαμορφώσει τη χώρα και να επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει να είναι κανείς Αμερικανός.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διαφορά: ο Κούλιτζ και πολλές από τις πολιτικές του απολάμβαναν ευρεία λαϊκή υποστήριξη. Ο Τραμπ και πολλές από τις δικές του όχι.

Το 1926, μια κοινωνία κουρασμένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και γοητευμένη από τη νέα καταναλωτική κουλτούρα έβλεπε θετικά τόσο τον οικονομικό εθνικισμό των δασμών όσο και τους περιορισμούς στη μετανάστευση. Ακόμη και ο διάσημος αγώνας πυγμαχίας πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή κατά την οποία οι μαύροι αθλητές αποκλείονταν ουσιαστικά από τη διεκδίκηση του τίτλου βαρέων βαρών, αφήνοντας το πεδίο ανοιχτό μόνο στους λεγόμενους «μεγάλους λευκούς σωτήρες» για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Κι όμως, εκείνο το καλοκαίρι το περιοδικό Variety χαρακτήρισε την επέτειο ως «τη μεγαλύτερη αποτυχία της Αμερικής». Η ατμόσφαιρα της παγκόσμιας έκθεσης δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τον πυρετό της καταναλωτικής ευημερίας της δεκαετίας του 1920. Ένας δημοφιλής πρόεδρος, γεννημένος την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, σε μια ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη που γιόρταζε ένα ιστορικό ορόσημο, δεν κατάφερε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των πολιτών. Ο αγώνας δεν άλλαξε τίποτα.

Έναν αιώνα αργότερα, ένας αντιδημοφιλής πρόεδρος, γεννημένος την Ημέρα της Σημαίας, σε μια χώρα που παρουσιάζει σημάδια δημοκρατικής φθοράς και ακραίας οικονομικής ανισότητας, δύσκολα θα πετύχει περισσότερα. Παρότι θα υπάρξει κοινό για το θέαμα στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου και ενδιαφέρον για τους εορτασμούς της 250ής επετείου, η γενικότερη κοινωνική διάθεση χαρακτηρίζεται από άγχος και αβεβαιότητα, όχι από ενθουσιασμό και γιορτινή αισιοδοξία.

Σε μια εμφανή προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κλονισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών, ο Τραμπ φαίνεται να παρουσιάζει τον εαυτό του, μέσα από έναν συνδυασμό αναθεωρητικών πολιτικών και δημοσίων θεαμάτων, ως τον νέο «μεγάλο λευκό σωτήρα» της Αμερικής στην επέτειο των 250 χρόνων.

Όμως η πραγματική μάχη της 250ής επετείου δεν θα δοθεί στον Λευκό Οίκο. Η ιστορία διδάσκει ότι η οικοδόμηση συλλογικού φρονήματος απαιτεί πολύ περισσότερα από τους «μεγαλύτερους πολεμιστές του κόσμου», όσο μεγάλο κι αν είναι το ατσάλινο κλουβί που τους περιβάλλει.

Η μάχη αυτή θα διεξαχθεί στη δημόσια συζήτηση για τη θέση της Αμερικής στον κόσμο και για τη θέση των Αμερικανών μέσα στη χώρα τους. Και, προς το παρόν, η ετυμηγορία παραμένει διχασμένη.

Πηγή: skai.gr

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