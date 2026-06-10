ΔΥΠΑ: «Ανοίγει» ξανά το πρόγραμμα για δωρεάν διακοπές

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοίγει» και πάλι το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ -σύμφωνα με πληροφορίες- για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα σε δωρεάν διακοπές. Την ίδια ώρα, όπως όλα δείχνουν, την Παρασκευή 12 του μήνα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ το οριστικό μητρώο δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε κατασκηνώσεις.



Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων στην τελική ευθεία βρίσκεται και το πρόγραμμα φιλοξενίας 70.000 παιδιών για διάστημα το οποίο φτάνει και τις 30 ημέρες σε κατασκηνώσεις ανά την Επικράτεια.

Φιλοξενία παιδιών σε κατασκηνώσεις ως 30 ημέρες

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων τέκνων τους σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, που εκδίδεται με τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά στις 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω η περίοδος φιλοξενίας παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής ορίζεται γενικά στις 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.

Ωστόσο, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς περιοχές: Στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια, καθώς και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η διάρκεια της δωρεάν διαμονής των παιδιών μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες.

Ποιοι θα πάρουν τις νέες επιταγές για δωρεάν διακοπές

Και ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα «ενεργοποιείται» το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είχε «κλείσει» και βρίσκεται στη φάση εξαργύρωσης των επιταγών, «ανοίγει» και πάλι για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους.

Ειδικότερα, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας -σύμφωνα με πληροφορίες- βρίσκεται σε επαφή «ανοιχτή γραμμή» με εκείνη της ΔΥΠΑ για να «ξεκλειδώσει» το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-’27 και να επεκταθεί σε περισσότερους δικαιούχους, σε ένα ποσοστό που αντιστοιχεί το 10% των υφιστάμενων 300.000.

Με άλλα λόγια, από τους επιλαχόντες που είχαν υποβάλει αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε μόρια, άλλοι 30.000 θα λάβουν επιταγή για να κάνουν επιδοτούμενες διακοπές.

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα σε έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 12 ευρώ τη βραδιά, αναλόγως των χαρακτηριστικών του καταλύματος (ενοικιαζόμενο, 4 αστέρων ή 5άστερο) και το εάν θα περιλαμβάνει και πρωϊνό.

Υπάρχει όμως και λίστα με προορισμούς όπου για τη διαμονή η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική, με άλλα λόγια η διαμονή είναι δωρεάν.

Και μάλιστα και ο αριθμός των ημερών που δικαιούται κάποιος να διανυκτερεύσει εκεί «ανεβαίνει» από τις 6 που είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα, στις 10 και 12 διανυκτερεύσεις.

Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνουν Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο όπου όσοι εξασφαλίσουν τις επιταγές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Στα καταλύματα της Β. Εύβοιας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων αυξάνεται στις 12.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.



Πηγή: skai.gr

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