Οι Χούθι διαβεβαίωσαν πως δεν σκοπεύουν να διευρύνουν τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και γύρω από αυτήν, πέρα από «τους δηλωμένους στόχους τους να αποκλείσουν το Ισραήλ και να ανταποδώσουν τα αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας».

Σε συνέντευξη στο Reuters, ο εκπρόσωπος Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής των διαπραγματευτών των Χούθι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον εμφύλιο πόλεμο που μαίνεται στη χώρα πάνω από μια δεκαετία, είπε πως η οργάνωση δεν σχεδιάζει να στοχοποιήσει τους μακρόχρονους εχθρούς της, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

"Δεν θέλουμε η κλιμάκωση να διευρυνθεί. Δεν είναι αυτό το αίτημά μας. Επιβάλαμε κανόνες εμπλοκής στους οποίους δεν έπεσε ούτε σταγόνα αίμα ούτε υπήρξαν μεγάλες υλικές απώλειες", είπε ο Αμπντουλσλάμ. "Αποτελούσε πίεση μόνο στο Ισραήλ, δεν αποτελούσε πίεση σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο".

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν, που ελέγχουν τις περισσότερες κατοικημένες περιοχές της Υεμένης, έχουν επιτεθεί σε πλοία στο στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας από τον Οκτώβριο, σε αυτό που λένε πως είναι ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στοχοποιώντας πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ.

"Αυτό που έκαναν οι άνθρωποι της Υεμένης στην αρχή ήταν να στοχοποιήσουν ισραηλινά πλοία που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ χωρίς να προκαλέσουν οποιαδήποτε ανθρώπινη ή ακόμη (οποιεσδήποτε) σημαντικές υλικές απώλειες, απλώς εμποδίζοντας τα πλοία να περάσουν ως φυσικό δικαίωμα", είπε ο Αμπντουλσαλάμ.

"Τώρα, όταν η Αμερική συμμετείχε και κλιμάκωσε την κατάσταση περαιτέρω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Υεμένη θα απαντήσει", είπε.

Οι επιθέσεις των Χούθι ανάγκασαν διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες να αναδρομολογήσουν το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, προσθέτοντας χρόνο και κόστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία βομβάρδισαν στόχους των Χούθι την περασμένη εβδομάδα σε αυτό που αποκάλεσαν παρέμβαση ώστε να μείνει ανοικτή μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες διαδρομές.

"Δεν θέλουμε η σύγκρουση να επεκταθεί στην περιοχή και δεν το προτιμάμε αυτό, και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για τη μη κλιμάκωση, όμως η απόφαση εξαρτάται από τους Αμερικανούς, όσο εξακολουθούν να επιτίθενται", υποστήριξε ο Αμπντουλσαλάμ.

"Η Υεμένη ασχολείται με την απάντηση, και ενδιαφέρεται να επιβεβαιώσει ή να διατηρήσει τη θέση της εμποδίζοντας τα ισραηλινά πλοία να κατευθύνονται προς τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη".

Η σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα είναι μία από εκείνες στις οποίες εμπλέκονται ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και έχουν κλιμακωθεί από τον Οκτώβριο, όταν μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ προκαλώντας επίθεση του Ισραήλ που καταστρέφει από τότε τη Λωρίδα της Γάζας.



Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη -η οποία ηγείται ενός "Άξονα της Αντίστασης" που περιλαμβάνει τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και οργανώσεις στη Συρία- ότι προσπαθεί να επεκτείνει τη σύγκρουση σε όλη την περιοχή.

Μεταξύ άλλων σημείων ανάφλεξης, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ανταλλάσσουν πυρά στα σύνορα, ενώ φιλοϊρανοί παραστρατιωτικοί έχουν επιτεθεί σε βάσεις όπου σταθμεύουν στρατεύματα των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Οι Χούθι, ορεινοί μαχητές που κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Υεμένης πριν από μια δεκαετία, διατηρούν τον έλεγχο μέσω ενός πολυετούς πολέμου εναντίον των δυνάμεων στην περιοχή, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, τώρα σε μια ευαίσθητη φάση ειρηνευτικών συνομιλιών.

"Δεν βρίσκουμε δικαιολόγηση για την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης εναντίον τους, και τους καλούμε να απορρίψουν τη στρατιωτικοποίηση της Ερυθράς Θάλασσας ή την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων μέσα στην περιοχή", δήλωσε ο Αμπντουλσαλάμ για τις αραβικές δυνάμεις του Κόλπου.

Ο Αμπντουλσαλάμ είπε πως οι Χούθι έχουν πάρει τις δικές τους αποφάσεις στη σύγκρουση και δεν παίρνουν εντολές από την Τεχεράνη, αν και διατηρούν στενή σχέση. "Δεν έχουμε λάβει οποιοδήποτε σχόλιο από τους Ιρανούς μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα μας ενημερώσουν αργότερα", είπε. "Η Υεμένη ασχολείται με την απάντηση, και ασχολείται με το να επιβεβαιώσει ή να παραμείνει σταθερή στη θέση της να εμποδίζει ισραηλινά πλοία να κατευθύνονται στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

