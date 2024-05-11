Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα σχολεία, καθώς επίσης και η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά. Συνολικά, 4.797 είναι οι κενές θέσεις των εισακτέων πανελλαδικά: οι 3.003 αφορούν στα Πειραματικά σχολεία και οι 1.794 στα Πρότυπα.

Φέτος, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων, αλλά και των αιτήσεων για εισαγωγή στα σχολεία αυτά αυξήθηκε κατά πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, συνολικά κατατέθηκαν 20.299 αιτήσεις. Από αυτές, οι 10.845 θέσεις αφορούν στην πλήρωση των 3.003 θέσεων των Πειραματικών σχολείων και οι 9.454 αιτήσεις αφορούν στην εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία και την πλήρωση 1.794 θέσεων.

«Οι αριθμοί των αιτήσεων για μια θέση σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη μαθητών και γονέων στον ανανεωμένο και δυναμικό θεσμό και μεταδίδουν τα μηνύματα της κοινωνίας και τις προσδοκίες της από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ζέττα Μακρή, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδια για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

«Η κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος, πανελλαδικά, δυναμώνει το όραμά μας για μια Παιδεία σύγχρονη, ανταγωνιστική και εξωστρεφή, που θα δώσει στα παιδιά εφόδια, δεξιότητες και γνώσεις με αντίκρισμα στον παγκόσμιο στίβο», πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε στον θεσμό των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων όλων των βαθμίδων και στις πολυεπίπεδες δυνατότητες αυτών των τύπων σχολείων. Προχωρήσαμε δυναμικά στη διεύρυνση του δικτύου των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της χώρας και συνεχίζουμε, ώστε ακόμα περισσότερα σχολεία, από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, να ενταχθούν σε έναν πυρήνα, που σχεδιάζει και εφαρμόζει καινοτόμες, διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές μεθόδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου», κατέληξε.

Η τελική κατανομή των υποψηφίων Πρότυπων και Εκκλησιαστικών σχολείων σε εξεταστικά κέντρα, καθώς και η ενημέρωσή τους για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των αιτήσεων και μέσω sms στις 14 και 15 Μαΐου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα κάθε εξεταστικού κέντρου.

Στη συνέχεια, οι γονείς οφείλουν να ελέγξουν και να εκτυπώσουν την αίτησή τους, ώστε να την προσκομίσουν την ημέρα των εξετάσεων μαζί με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα για όσους υποψηφίους έχουν κλείσει τα 12 έτη, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ για τους υποψηφίους κάτω των 12 ετών ή διαβατήριο για όλους τους υποψηφίους).

Υπενθυμίζεται, ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, σε περίπτωση ισοβαθμίας στα Πρότυπα Σχολεία, είναι η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Όσον αφορά στην εισαγωγή στα Πρότυπα, οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α' Γυμνασίου/ Α' Λυκείου) των Πρότυπων και στις τάξεις Α' Γυμνασίου/Α' Λυκείου των Εκκλησιαστικών σχολείων θα διενεργηθούν το Σάββατο 18 Μαΐου.

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι υποψήφιοι μαθητές θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα, τη γλώσσα και τα μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης θα είναι κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα εξεταστούν επιπλέον στο μάθημα των θρησκευτικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι μαθητές θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών και δεν απαιτείται να έχουν μελετήσει συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Πιο αναλυτικά, σχετικά με την κατανομή των θέσεων, οι 3.000 θέσεις των Πειραματικών σχολείων αφορούν σε 472 θέσεις στα νηπιαγωγεία, 905 στα δημοτικά, 1.212 στα γυμνάσια και 411 στα λύκεια. Οι 1.800 θέσεις των προτύπων, αφορούν 1.575 θέσεις γυμνασίων και 225 λυκείων.

Το Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων έχει αναπτυχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση, η λειτουργία και η εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - «Διόφαντος».

