Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι, οι επιθέσεις των οποίων έχουν προκαλέσει την αναστολή μεγάλου μέρους των δρομολογίων των στόλων μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών μέσω Ερυθράς Θάλασσας, εγγυώνται στα κινεζικά και ρωσικά πλοία «ασφαλή διέλευση» από αυτή την υδάτινη οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με συνέντευξη κορυφαίου στελέχους του κινήματος που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Ιζβέστια.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες —περίπου τριάντα— επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία που κατευθύνονται στο Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ σχημάτισαν πολυεθνικό ναυτικό συνασπισμό για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θαλάσσια, κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο αμερικανικός στρατός, σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τον βρετανικό, εξαπέλυσε πέντε φορές την τελευταία εβδομάδα βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων των Χούθι στην Υεμένη, ιδίως για να μειωθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες του κινήματος, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Η παραφροσύνη και η βλακεία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου αποβαίνει εναντίον τους: πλέον κανένα από τα πλοία τους δεν θα μπορεί να περάσει από μια από τις κυριότερες εμπορικές οδούς στον κόσμο. Οι απώλειες για τις επιτιθέμενες χώρες είναι υψηλότερες από τις απώλειες για την Υεμένη», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μπουχάιτι, μέλος του ανώτατου πολιτικού συμβουλίου των Χούθι.

«Σε ό,τι αφορά άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ρωσίας, οι θαλάσσιες μεταφορές τους στην περιοχή δεν απειλούνται. Είμαστε έτοιμοι να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από την Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε το ηγετικό στέλεχος του κινήματος (επισήμως Ανσάρ Αλά, «Υποστηρικτές του Θεού», Χούθι είναι το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του).

«Όμως τα ισραηλινά πλοία, ή αυτά που έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ, δεν δίνουμε την παραμικρή πιθανότητα να διέλθουν από την Ερυθρά Θάλασσα», συμπλήρωσε ο κ. Μπουχάιτι εξηγώντας πως «σκοπός μας είναι να αυξηθεί το οικονομικό κόστος για το εβραϊκό κράτος ώστε να σταματήσει το μακελειό στη Γάζα».

Σύμφωνα με το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορικής Ναυτιλίας (ICS), από την Ερυθρά Θάλασσα περνάει το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι, τα ασφαλιστικά κόστη έχουν απογειωθεί. Αυτό εξώθησε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να δώσουν εντολή στα καράβια τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, Κατά συνέπεια, τα δρομολόγιά τους έγιναν πιο χρονοβόρα και πιο δαπανηρά.

Τον Νοέμβριο, οι Χούθι κατέλαβαν το Galaxy Leader, πλοίο που ανήκει σε βρετανική εταιρεία, η οποία με τη σειρά της ανήκει σε ισραηλινό επιχειρηματία, κρατώντας σε ομηρία έκτοτε τα 25 μέλη του πληρώματός του.

Οι όμηροι είναι «καλά», διαβεβαίωσε ο κ. Μπουχάιτι, διευκρινίζοντας στην Ιζβέστια πως το κίνημά του κάνει προετοιμασίες για διάφορα σενάρια, ανάμεσά τους για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε χερσαία επιχείρηση στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

