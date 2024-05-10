Σοκ από την εν ψυχρώ εκτέλεση 32χρονου στον Βύρωνα - Είδε τη σκηνή της δολοφονίας το παιδί του θύματος

Σοκάρει η εν ψυχρώ δολοφονία του 32χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής χθες το βράδυ γύρω στις 9 σε γειτονιά του Βύρωνα.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για μαφιόζικο χτύπημα και αναζητούν τους εκτελεστές, οι οποίοι προσέγγισαν με μηχανή το παρκαρισμένο όχημα του θύματος, στο οποίο βρισκόταν μέσα μαζί με τη σύντροφό του.

Ο δεύτερος αναβάτης της μηχανής πυροβόλησε πολλές φορές και στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν με ταχύτητα από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα έπεσε νεκρός από τρεις σφαίρες, ενώ η συνοδηγός δεν τραυματίστηκε.

Ακόμη πιο τραγικό το γεγονός ότι τη δολοφονία του 32χρονου είδε από την απέναντι πλατεία το παιδί του θύματος, το οποίο έπαθε σοκ.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

