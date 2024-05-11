Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά και νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και έως το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στις Κυκλαδες παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί. Στα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια 6 με 7 και νωρίς το πρωί έως 8 μποφόρ. Στην περιοχή του Καστελλόριζου τις πρώτες πρωινές ώρες θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα στα δυτικά τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών βροχών έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-05-2024

Ο καιρός προβλέπεται βελτιωμένος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά και, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βροχές στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία αναμένεται να συνεχιστούν κατά τόπους και τη νύχτα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι, στα βορειοανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί και στην υπόλοιπη χώρα δυτικοί βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-05-2024

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-05-2024

Στα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

