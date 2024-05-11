Σε επίπεδα ρεκόρ σκαρφάλωσε ο υδράργυρος σε δέκα πόλεις του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, εν μέσω κύματος καύσωνα που έχει προκαλέσει διακοπές ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα.

Στη μεξικανική πρωτεύουσα, σε υψόμετρο 2.240 μέτρων, η μέγιστη θερμοκρασία ανήλθε σε 34,3 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του προηγούμενου μήνα. Στη γειτονική Πουέμπλα ο υδράργυρος έφθασε την Πέμπτη στους 35,2 βαθμούς Κελσίου, συντρίβοντας το ρεκόρ των 34,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 1947.

Στη Σιουδάδ Βικτόρια, στην πολιτεία Ταμαουλίπας του βόρειου Μεξικού, κοντά στα σύνορα με το Τέξας των ΗΠΑ, η μέγιστη θερμοκρασία έφθασε την Πέμπτη στους 47,4 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας ρεκόρ που κρατούσε από το 1998.

Στην πολιτεία Σαν Λουίς Ποτοσί (κεντρικά) οι αρχές κράτησαν κλειστά τα σχολεία λόγω της αφόρητης ζέστης, αφού ο υδράργυρος πλησίασε τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Το κύμα καύσωνα προκάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές του Μεξικού, ιδίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, του οποίου η θητεία λήγει τον Οκτώβριο, διαβεβαίωσε τους πολίτες για την επάρκεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, χαρακτηρίζοντας μεμονωμένα περιστατικά τις διακοπές ηλεκτροδότησης που παρουσιάστηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε επτά θανάτους που σχετίζονται με το κύμα καύσωνα από τις 17 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου, απολογισμός που αναμένεται να αυξηθεί λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες.

