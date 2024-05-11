Το Ισραήλ ενδέχεται να παραβίασε το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο στη Λωρίδα της Γάζας χρησιμοποιώντας όπλα που προμηθεύτηκε από την Ουάσινγκτον, αναφέρει έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που κατατέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι σε εμπόλεμες ζώνες είναι δύσκολη η αξιολόγηση μεμονωμένων περιστατικών ή η εξαγωγή εμπεριστατωμένων συμπερασμάτων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι έχει λάβει αναφορές από αρκετές αξιόπιστες πηγές – τόσο από υπηρεσίες του ΟΗΕ όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις – για πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. «Έχουν αναφερθεί αρκετά περιστατικά που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες», υπογραμμίζεται στην έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής οπλικών συστημάτων του Ισραήλ, «εύλογα εκτιμά κανείς ότι αμυντικός εξοπλισμός που υπόκειται στο NSM-20 (Μνημόνιο Εθνικής Ασφαλείας) χρησιμοποιήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας μετά την 7η Οκτωβρίου σε περιστάσεις που δεν συνάδουν με όσα προβλέπει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ή με τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν καθιερωθεί για τον μετριασμό της ζημιάς σε βάρος αμάχων», αναφέρει η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

