ΗΠΑ: Αμερικανικά όπλα ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν από το Ισραήλ σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι σε εμπόλεμες ζώνες είναι δύσκολη η αξιολόγηση μεμονωμένων περιστατικών ή η εξαγωγή εμπεριστατωμένων συμπερασμάτων.

Έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για τα όπλα στο Ισραήλ

Το Ισραήλ ενδέχεται να παραβίασε το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο στη Λωρίδα της Γάζας χρησιμοποιώντας όπλα που προμηθεύτηκε από την Ουάσινγκτον, αναφέρει έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που κατατέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι σε εμπόλεμες ζώνες είναι δύσκολη η αξιολόγηση μεμονωμένων περιστατικών ή η εξαγωγή εμπεριστατωμένων συμπερασμάτων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι έχει λάβει αναφορές από αρκετές αξιόπιστες πηγές – τόσο από υπηρεσίες του ΟΗΕ όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις – για πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. «Έχουν αναφερθεί αρκετά περιστατικά που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες», υπογραμμίζεται στην έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής οπλικών συστημάτων του Ισραήλ, «εύλογα εκτιμά κανείς ότι αμυντικός εξοπλισμός που υπόκειται στο NSM-20 (Μνημόνιο Εθνικής Ασφαλείας) χρησιμοποιήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας μετά την 7η Οκτωβρίου σε περιστάσεις που δεν συνάδουν με όσα προβλέπει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ή με τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν καθιερωθεί για τον μετριασμό της ζημιάς σε βάρος αμάχων», αναφέρει η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

