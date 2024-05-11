Eurovision: Η Μαρινα Σάττι στα 10 φαβορί του Independent

Ο βρετανικός και έγκυρος Independent παρουσιάζει σήμερα, μία ημέρα πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision αύριο, στο Μάλμε της Σουηδίας, την λίστα με τα 10 αγαπημένα του τραγούδια και τις φαβορί συμμετοχές – ανάμεσά τους η «σατανίστρια» Ιρλανδία και το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι. «Από ανόητα νεωτεριστικά τραγούδια μέχρι κλαμπ – ροκ κομμάτια και σπαρακτικές μπαλάντες, ο ανταγωνισμός στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision είναι σκληρός!» σημειώνει ο συντάκτης του άρθρου.

«Καθώς η αγωνία κορυφώνεται εν όψει του τελικού, παρουσιάζουμε τα 10 κορυφαία φαβορί μας για να κερδίσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024, χωρίς ιδιαίτερη σειρά»

Ιρλανδία: Bambie Thug – "Doomsday Blues"

Σχόλιο: Το Doomsday Blues» περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης συμμετοχής στη Eurovision: είναι τολμηρό, φιλόδοξο και περιλαμβάνει εξαιρετική σκηνοθεσία, με την Bambie να εμφανίζεται με μαγευτική ενδυμασία ενώ περιβάλλεται από έναν χορευτή με δαιμονική εμφάνιση.

Κροατία: Baby Lasagna – "Rim Tim Tagi Dim"

Το απόλυτο φαβορί σε όλες τις στοιχηματικές εταιρίες. Ροκ ήχος, εθνικ εμφάνιση και εντυπωσιακά νέον βουκολικά γραφικά.

Σχόλιο: Τέλεια τροφή για τους φανς της Eurovision και πολύ διασκεδαστικό!

Ελβετία: Nemo – "The Code"

Ο non binary Nemo με το αγγελικό πρόσωπο συνδυάζει έξυπνα στον «περίτεχνο ύμνο του» την άρια Habanera από την όπερα Κάρμεν με πολλά από τα κλασικά θέματα Τζέιμς Μποντ.

Σχόλιο: «Δραματικό, με οπερετικές τρίλιες και φαλτσέτο προς την κορύφωση αλλά και ραπ. Ο Nemo σίγουρα αξίζει να νικήσει ένας νικητής που αξίζει.

Ιταλία: Angelina Mango – "La noia"

Η κλασσική ιταλική μελωδική και αλέγκρα σχολή, νικήτρια του Σαν Ρέμο.

Σχόλιο: Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρει μια χαρά. Με το ξεσηκωτικό και ανέμελο τραγούδι της μας κάνει να λαχταράμε τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες και τις μεθυστικές νύχτες χάρη στη δροσερή κιθάρα της και τις πιασάρικες ποπ μελωδίες της Mango».

Λουξεμβούργο: Tali – "Fighter"

Σχόλιο: Το γαλλόφωνο, λατινικό τραγούδι της Tali είναι βέβαιο ότι θα γοητεύσει τους ψηφοφόρους της Eurovision όταν το ερμηνεύσει στον μεγάλο τελικό, με τον αισθησιακό χορό, το αμέσως πιασάρικο ρεφρέν και την κορύφωση του τραγουδιού με φλόγες στη σκηνή και μερικές φανταστικές δεύτερες φωνές. Merveilleuse!

Ελλάδα: Μαρίνα Σάττι - "ZARI"

Σχόλιο: Το "ZARI" εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη μαγευτική φωνή της Μαρίνας, που παραπέμπει στην Ισπανίδα σταρ Rosalia. Μπορεί να ακούγεται παράξενο σε ορισμένους ακροατές, αλλά η Σάττι και η ομάδα της κατάφεραν πραγματικά να δημιουργήσουν ένα πολύ σύγχρονο ποπ-τζαμ που θα μπορούσε εύκολα να μπει στις καλοκαιρινές μας λίστες αναπαραγωγής.

Αυστρία: Kaleen – "We Will Rave"

Σχόλιο: Η Eurovision δεν στερείται ποτέ από ένα κλαμπ κομμάτι, και φέτος υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τέτοιες συμμετοχές. Ένα από τα αγαπημένα μας είναι το "We Will Rave". Με ένα πιασάρικο Beat (ρυθμό) και μία παράσταση που κόβει την ανάσα, η Kaleen πρέπει μόνο να μείνει στο μυαλό του κοινού αρκετά ώστε να την ψηφίσει, απέναντι σε αναμφισβήτητα πιο αξιομνημόνευτα κομμάτια από την Κροατία, την Ιρλανδία και την Ελβετία.

Ουκρανία: Alyona Alyona and Jerry Heil – "Teresa & Maria"

Σχόλιο: Ο συναρπαστικός ύμνος της Ουκρανίας για το 2024 "Teresa & Maria" γραμμένος από τον συνθέτη Jerry Heil, σε συνδυασμό με την φωνή της ράπερ και πρώην δασκάλας Alyona Alyona , με επιρροές από σταρ της hip-hop όπως ο Eminem, η Nicki Minaj, η Missy Elliot και η Azealia Banks.

Φινλανδία: Windows95Man – "No Rules!"

Σχόλιο: Ο «γυμνός» Φιλανδός που βγαίνει μέσα από ένα τζιν αυγό – άλλο ένα αγαπημένο αουτσάιντερ με εκρηκτική εμφάνιση που όμως μπορεί να φέρει τη Φινλανδία ψηλά, όπως έκαναν για τελευταία φορά το 2004 στην Αθήνα οι Lordi με το "Hard Rock Hallelujah", μια από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις της Eurovision.

Οι διοργανωτές της Eurovision θα πρέπει μόνο να ελπίζουν ότι δε θα του πέσει το κατά τη διάρκεια της πολύ επικίνδυνης χορογραφίας του.

Ολλανδία: Joost – "Europapa"

Σχόλιο: Ο Joost ανταγωνίζεται με τον Windows95Man, τουλάχιστον όσον αφορά την περίεργη σκηνική παρουσία. Το τραγούδι – πάλι σε κλαμπ ήχους - το καταλαβαίνουμε; Όχι. Μας αρέσει όμως; Απολύτως!.



