Τα ζώδια για το Σάββατο 11 Μαΐου 2024

Κριός

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσασθε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Ταύρος

Εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση κάποιων πληροφοριών. Οι καλές επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των επαφών σας και αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή εμπειριών με άτομα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δείτε τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική.

Δίδυμοι

Χρειάζεται καθαρή σκέψη σήμερα και στοχευμένες δράσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με επιτυχία τώρα, καλό θα ήταν όμως να αποφύγετε να πάρετε τις μέρες αυτές κάποιο νέο δάνειο. Οι αδέσμευτοι ίσως να συναντήσετε ένα άτομο και να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί του, δεν θα είστε όμως απόλυτα βέβαιοι για τα πραγματικά σας συναισθήματα.

Καρκίνος

Είστε σήμερα πιο ευαίσθητοι απέναντι στις επιθυμίες των άλλων και απολαμβάνετε να θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία τους. Για κάποιους μπορεί η παρούσα μέρα να φέρει το άλλο τους μισό που αναζητούσαν. Περάστε χρόνο με φιλικά πρόσωπα, προσφέρετε φιλανθρωπικό ή κοινωνικό έργο, ασχοληθείτε με τις τέχνες, γιατί προσφέρονται οι μέρες αυτές για όλες αυτές τις δράσεις.

Λέων

Θα υπάρξει αλλαγή κάποιων σχεδίων σας, ίσως δε κάποια να ματαιωθούν απροσδόκητα. Επιρροή θα δεχτεί και ο αισθηματικός τομέας, μια και σε φθαρμένες ή προβληματικές σχέσεις θα φέρει οριστικούς χωρισμούς, ενώ σε υγιείς ένα μεγαλύτερο δέσιμο.

Παρθένος

Μια αναστάτωση μπορεί να προκύψει στον εργασιακό τομέα σήμερα και κάποια ένταση με συνεργάτες ή προϊσταμένους λόγω παρανοήσεων. Φροντίστε να ακούτε προσεκτικά τι σας λένε οι άλλοι και μην βιάζεστε να κάνετε το δικό σας…

Ζυγός

αναμένεται να σας κάνει λίγο μελαγχολικούς. Πολλοί θα αποτραβηχτείτε από τα πολύβουα πλήθη και θα εστιάσετε στον εαυτό σας. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον εαυτό σας, τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας τώρα, ώστε να πραγματοποιήσετε αλλαγή πορείας, εάν κρίνετε κάτι τέτοιο απαραίτητο. Εάν πρόκειται να μεταναστεύσετε ή να μετεγκατασταθείτε, το διάστημα αυτό, θα υπογραφούν τα οριστικά έγγραφα σύντομα και θα ανοίξει ο δρόμος σας.

Σκορπιός

Κάντε πράγματα μόνο για σας, ακόμα κι αν χρειαστεί να αποκλείσετε εντελώς τους άλλους που τελευταία σας φορτίζουν υπερβολικά. Με εκκεντρικότητα και πείσμα αντιμετωπίζετε σήμερα τις προκλήσεις της ημέρας, αλλά στο τέλος αυτής της αντιμετώπισης ίσως να μην είστε νικητές.

Τοξότης

Η σελήνη θα ευνοήσει την ολοκλήρωση κάποιων έργων ή την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που σας απασχολούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαίσθηση σας θα είναι τονισμένη τώρα και ίσως να σας ελκύει ο διαλογισμός ή η μεταφυσική. Ας έχετε το νου σας όμως στους γύρω σας, γιατί το διάστημα αυτό μπορεί να δεχθείτε επιθέσεις ή έναν υπόγειο πόλεμο από άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό σας, επαγγελματικό ή κοινωνικό.

Αιγόκερως

Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειας σας, μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.

Υδροχόος

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Ιχθείς

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.

