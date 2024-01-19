Χατζηθεοδοσίου: Σχεδόν 200.000 κοντέινερ δεν έχουν έρθει στον Πειραιά λόγω των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι ανατιμήσεις στο κόστος εμπορευμάτων λόγω του αυξημένου κινδύνου διέλευσης από τη Διώρυγα του Σουέζ, εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης, άρχισαν να γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο με την Ελλάδα και το λιμάνι του Πειραιά να μην μένει ανεπηρέαστο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

«Αυτή τη στιγμή, περίπου, 200.000 κοντέινερ δεν έχουν έρθει στον Πειραιά λόγω του αποκλεισμού (της διώρυγας του Σουέζ) και ουσιαστικά αυτό που υποχρεώνονται τα πλοία αυτά είναι να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, κάτι που σημαίνει 15 έως 20 μέρες καθυστέρηση» εξήγησε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η καθυστέρηση αυτή εκτός από τον μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης έχει επιπτώσεις και στο κόστος μεταφοράς σημειώνοντας ότι κάθε κοντέινερ επιβαρύνεται πλέον με 6.000 δολάρια αλλά και αυξημένα ασφάλιστρα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, υπάρχει κίνδυνος αφενός για μεγάλες καθυστερήσεις και άρα έλλειψη προϊόντων και αφετέρου για μεγάλη αύξηση των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων λόγω της επιβάρυνσης στα ναύλα αλλά και στα ασφάλιστρα.

Όπως εξήγησε, το 40% των εισαγωγών της χώρας μας προέρχονται από την 'Απω Ανατολή και αφορούν κυρίως ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, ρουχισμό κ.ά.

Επιπτώσεις πιθανόν να υπάρξουν και στις τιμές των καυσίμων, όπως ανέφερε, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου που φτάνει στην Ευρώπη περνάει από τα στενά του Σουέζ.

«Η αύξηση και ο πληθωρισμός θα είναι παντού» σημείωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

