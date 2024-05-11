Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να σταματήσει «πάραυτα» τη στρατιωτική επιχείρησή του στη Ράφα, η οποία απειλεί να δημιουργήσει μια «καταστροφική κατάσταση» για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμα που κοινοποίησε χθες Παρασκευή μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν αυτήν την στρατιωτική επιχείρηση πάραυτα και να επιστρέψουν στην οδό των διαπραγματεύσεων, της μόνης που μπορεί να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση των ομήρων και στην επίτευξη βιώσιμης εκεχειρίας», υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει αναγκαία τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα – «το τελευταίο προπύργιο» της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ίδιο – όπου συνωστίζονται 1,4 εκατ. Παλαστίνιοι.

Αψηφώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από την Τρίτη «στοχευμένες» επιχειρήσεις στην ανατολική Ράφα, ενώ απέκλεισαν το σημείο διέλευσης στα σύνορα με την Αίγυπτο – νευραλγικής σημασίας πύλη εισόδου για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «αντιτρομοκρατική επιχείρηση ακριβείας» σε συγκεκριμένες περιοχές στην ανατολική Ράφα, όπου εξαλείφθηκαν «πυρήνες τρομοκρατών».

Οι ΗΠΑ «παρακολουθούν με ανησυχία» τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, αλλά δεν τη θεωρούν «μείζονας κλίμακας», είπε χθες Παρασκευή ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

