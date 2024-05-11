Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ευχήθηκε αστειευόμενος να είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ «ένεση με χλωρίνη», υπενθυμίζοντας την άκρως επικίνδυνη πρόταση που είχε διατυπώσει το 2020 ο προκάτοχός του, στην αρχή της πανδημίας Covid-19.

Μιλώντας χθες Παρασκευή σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Μπάιντεν έκανε λόγο για «χάος» επί προεδρίας Τραμπ, το οποίο οι ψηφοφόροι δεν πρέπει να λησμονούν ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

«Θυμάστε που έλεγε ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι μια ένεση με λίγη χλωρίνη; Αυτό είχε πει. Και το εννοούσε. Μακάρι να είχε κάνει λίγη ο ίδιος», είπε ο Μπάιντεν.

Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας Covid-19, το 2020, o Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η ένεση με απολυμαντικό, όπως η χλωρίνη ή η ισοπροπυλική αλκοόλη, θα μπορούσε να προσφέρει προστασία έναντι του κορονοϊού.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Μπάιντεν είχε αναφερθεί ξανά σε εκείνη την εξωφρενική πρόταση για «ένεση με χλωρίνη», λέγοντας αστειευόμενος ότι ο Τραμπ την έκανε αλλά «πήγε όλη στα μαλλιά του».

Στη χθεσινή εκδήλωση, ο Τζο Μπάιντεν υπέπεσε πάντως σε γκάφα όταν αναφέρθηκε στον Κιμ Γιονγκ Ουν, «τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας» (σ.σ. αντί της Βόρειας Κορέας) και τα «ραβασάκια» του στον Τραμπ – όπως χαρακτήρισε τις επιστολές που είχε στείλει στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

