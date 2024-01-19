Ο Νο2 της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης καλεί για χερσαίες επιχειρήσεις κατά των Χούθι

Ο δεύτερος τη τάξει του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης ζήτησε χθες Πέμπτη διεθνή υποστήριξη για να διεξαχθούν χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών Χούθι, παράλληλα με τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον τους.

Οι αντάρτες πολλαπλασίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας μεγάλο πρόβλημα στο παγκόσμιο εμπόριο, εναντίον εμπορικών πλοίων που θεωρούν ότι «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει εμπλακεί σε πόλεμο με το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες σχημάτισαν τον περασμένο μήνα πολυεθνικό ναυτικό συνασπισμό για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια οδό καίριας σημασίας, διεξήγαγαν τις τελευταίες ημέρες αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, χώρα όπου μαίνεται πόλεμος από το 2014.

Οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης απώλεσαν από το 2014 και μετά τον έλεγχο μεγάλου μέρους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας. Από τον Μάρτιο του 2015, έχουν την υποστήριξη στρατιωτικής συμμαχίας που σχημάτισε η Σαουδική Αραβία για να σταματήσει την προέλαση των Χούθι.

Για τον Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι, αντιπρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου, οι επιχειρήσεις του συνασπισμού είναι «ανεπαρκείς» για να ηττηθούν οι Χούθι.

Οι δυνάμεις που «ανήκουν στη νόμιμη κυβέρνηση» της Υεμένης πρέπει να «βοηθηθούν», είπε ο κ. Ζουμπάιντι στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, επιχειρηματολογώντας πως «τα (αεροπορικά) πλήγματα χωρίς χερσαίες επιχειρήσεις είναι ανώφελα».

Επέμεινε πως οι κυβερνητικές δυνάμεις χρειάζονται ξένη βοήθεια, ιδίως στα πεδία της συλλογής πληροφοριών, του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης.

Αυτή η προσέγγιση «θα επέτρεπε στις τοπικές δυνάμεις (...) να ενωθούν με τις προσπάθειες των Δυτικών», πρόσθεσε.

Πρόκειται για «συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε με τις ΗΠΑ και με το Ηνωμένο Βασίλειο», τις δυο χώρες που έχουν συμμετάσχει ως αυτό το στάδιο στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, συμπλήρωσε.

Το προεδρικό συμβούλιο —στην πράξη η κυβέρνηση— της Υεμένης δημιουργήθηκε το 2022 και ο υεμενίτης πρόεδρος Αμπντ Ράμπου Μανσούρ Χάντι, που είχε καταφύγει στη Σαουδική Αραβία, μετέφερε όλες τις εξουσίες του στο οκταμελές σώμα με έδρα την Άντεν, μεγάλη πόλη της νότιας Υεμένης.

Ο Άχμεντ αλ Σάλεχ, ειδικός σύμβουλος του προεδρικού συμβουλίου, κρίνει επίσης ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί «δεν είναι αποφασιστικοί στη μάχη εναντίον των Χούθι».

Ζήτησε με τη σειρά του οι ΗΠΑ να «υποστηρίξουν τη νόμιμη κυβέρνηση της Υεμένης και τις χερσαίες δυνάμεις της και να εγγυηθούν πλήρη συντονισμό» στον αγώνα εναντίον των ανταρτών.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση συμφώνησαν να εφαρμόσουν νέα κατάπαυση του πυρός και να αρχίσει ειρηνευτική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

