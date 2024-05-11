Λογαριασμός
Ρωσία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε ποταμό της Αγίας Πετρούπολης

Επτά νεκροί από πτώση λεωφορείου σε ποταμό στη Ρωσία

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν λεωφορείο με περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα.

Ο προηγούμενος απολογισμός των ρωσικών αρχών έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 44χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και ανακρίνεται. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας βλάβης στο σύστημα πέδησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Αγία Πετρούπολη λεωφορείο Πτώση ποταμός Νεκροί
