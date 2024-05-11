Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν λεωφορείο με περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα.

Ο προηγούμενος απολογισμός των ρωσικών αρχών έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 44χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και ανακρίνεται. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας βλάβης στο σύστημα πέδησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

