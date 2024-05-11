Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 11 Μαΐου

Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαΐου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά 

Σήμερα είναι των Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, Αγίας Ολυμπίας οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του νέου

Γιορτάζουν οι: Αρμόδιος, Αρμόδης, Μεθόδιος, Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς, Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος 

Ανατολή ήλιου: 06:17 - Δύση ήλιου: 20:25

Σελήνη 3.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

