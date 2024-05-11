Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 11 Μαΐου

Σήμερα είναι των Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, Αγίας Ολυμπίας οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του νέου.

Γιορτάζουν οι: Αρμόδιος, Αρμόδης, Μεθόδιος, Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς, Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Ανατολή ήλιου: 06:17 - Δύση ήλιου: 20:25

Σελήνη 3.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

