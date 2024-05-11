Τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονταν σήμερα το πρωί, παρά τις επικρίσεις της Ουάσινγκτον για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο και τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «μιας κολοσσιαίας ανθρωπιστικής καταστροφής» στη Ράφα. Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται και πάλι στο μηδέν, σύμφωνα με τη Χαμάς, αφού το Ισραήλ απέρριψε τις προτάσεις της, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, επιστροφή εκτοπισμένων και ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Νωρίς σήμερα το πρωί ομάδες του AFP έκαναν λόγο για πλήγματα σε διάφορους τομείς της Λωρίδας της Γάζας, μετά την εκτίμηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στον θύλακα όπου ο πόλεμος μαίνεται εδώ και περισσότερους από επτά μήνες.

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι είναι «εύλογο να εκτιμήσουν» πως το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να καταλήξουν οριστικά σε αυτό το συμπέρασμα, οπότε κατά συνέπεια θα συνεχίσουν να παραδίδουν όπλα στη χώρα, ανέφερε η έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Είναι «λογικό να εκτιμηθεί» ότι τα όπλα που προμήθευσαν οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιηθεί με τρόπους «ασυνεπείς» με τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στήριξη του ΟΗΕ

Παράλληλα μεγάλη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να γίνουν πλήρες μέλος του οργανισμού και τους προσέφερε επιπλέον δικαιώματα.

Το σχέδιο απόφασης που παρουσίασαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθετήθηκε με 143 ψήφους υπέρ, 9 κατά (ΗΠΑ, Ισραήλ, Ουγγαρία, Τσεχία, Αργεντινή, Παλάος, Ναούρου, Μικρονησία, Παπούα Νέα Γουινέα) και 25 αποχές (κυρίως από τον Καναδά, τη Βρετανία και πολλές χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους η Ιταλία και η Γερμανία).

Το σχέδιο απόφασης «παρατηρεί ότι το κράτος της Παλαιστίνης πληροί τους όρους για να γίνει μέλος» του ΟΗΕ και «θα έπρεπε να γίνει δεκτό στον Οργανισμό». Ζητεί επίσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας «να επανεξετάσει θετικά το θέμα».

Όμως οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χθες ότι αν το ζήτημα επιστρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα ασκήσουν και πάλι βέτο, όπως είχαν κάνει τον Απρίλιο.

Με την προοπτική αυτή, το σχέδιο απόφασης προσφέρει «κατ’ εξαίρεση και χωρίς αυτό να δημιουργεί προηγούμενο» σειρά «επιπλέον δικαιωμάτων και προνομίων» στους Παλαιστίνιους από την 79η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο.

«Έχω βρεθεί εκατοντάδες φορές σε αυτό το ημικύκλιο, συχνά σε τραγικές συνθήκες, αλλά καμία δεν συγκρίνεται με αυτό που ζει σήμερα ο λαός μου», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριάντ Μάνσουρ.

«Έχω βρεθεί εκατοντάδες φορές σε αυτό το ημικύκλιο, αλλά ποτέ για μια πιο σημαντική ψηφοφορία από τη σημερινή, ιστορική», πρόσθεσε, ενώ από τη Ραμάλα η Παλαιστινιακή Αρχή εξέφραζε την ικανοποίησή της για μια ψηφοφορία που αποδεικνύει ότι «η Παλαιστίνη (…) αξίζει» να είναι πλήρες μέλος του ΟΗΕ.

Και η Χαμάς χαιρέτισε την απόφαση, θεωρώντας την «επαναβεβαίωση της διεθνούς αλληλεγγύης προς τον λαό μας».

Ωστόσο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προκάλεσε την οργή του Ισραήλ. «Η βία αποδίδει», σχολίασε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς στο Χ, εκτιμώντας ότι ο ΟΗΕ αντάμειψε τη Χαμάς για την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου.

«Με αρρωσταίνει», δήλωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν. «Με αυτό το νέο προηγούμενο μπορεί να δούμε εκπροσώπους του Νταές (σ.σ. αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) ή της Μπόκο Χαράμ να κάθονται μεταξύ μας», κατήγγειλε.

«Κάνετε κουρέλι τη Χάρτα (του ΟΗΕ), ντροπή σας!», τόνισε ο ίδιος.

Επιχειρήσεις στη Ράφα

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας και την αποτροπή μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα τερματίστηκαν την Πέμπτη στο Κάιρο, χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Προκειμένου να «νικήσει» τη Χαμάς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίζεται τη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει οι τελευταίοι μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης, όπως δηλώνει ο ίδιος. Εκεί ωστόσο στοιβάζονται και σχεδόν 1,4 εκατ. Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι λόγω του πολέμου.

Αψηφώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από την Τρίτη επιχειρήσεις στο ανατολικό τμήμα της Ράφα και έθεσε υπό τον έλεγχό του το συνοριακό πέρασμα με την Αίγυπτο που βρίσκεται εκεί, κλείνοντας μια νευραλγική είσοδο στον θύλακα για τα κομβόι που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα συνεχίσει «την αντιτρομοκρατική επιχείρηση ακριβείας» σε κάποιες περιοχές της ανατολικής Ράφα και πρόσθεσε ότι «εξουδετέρωσε τρομοκρατικούς πυρήνες».

Λιμός

Μια ευρεία επιχείρηση στη Ράφα θα οδηγούσε σε «κολοσσιαία ανθρωπιστική καταστροφή», προειδοποίησε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι το ενδεχόμενο του λιμού διαφαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ζητάμε από τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση και να επανέλθουν στον δρόμο των διαπραγματεύσεων, τον μοναδικό δρόμο που μπορεί να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση των ομήρων και να πετύχει βιώσιμη εκεχειρία», κάλεσε τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο η γαλλική διπλωματία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απείλησε να σταματήσει τις παραδόσεις κάποιων όπλων στο Ισραήλ σε περίπτωση ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα.

Οι ΗΠΑ «παρακολουθούν με ανησυχία» την επιχείρηση στη Ράφα, αλλά δεν εκτιμούν ότι σε αυτό το στάδιο είναι «ευρεία», δήλωσε χθες ο Τζον Κίρμπι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Φεύγουν από τη Ράφα

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 110.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τη Δευτέρα όταν το Ισραήλ ζήτησε από όσους βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Ράφα να το εγκαταλείψουν.

«Περίπου 30.000 άνθρωποι φεύγουν κάθε ημέρα από την πόλη», ανακοίνωσε το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), διευκρινίζοντας ότι οι περισσότεροι «έχουν ήδη αναγκαστεί να εκτοπιστούν πέντε ή έξι φορές» από την αρχή του πολέμου.

Παρά την επαναλειτουργία την Τετάρτη του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, το οποίο είχε κλείσει το Ισραήλ για τρεις ημέρες έπειτα από την εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς, η παράδοση βοήθειας στη Γάζα παραμένει «εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε η Άντρεα Ντε Ντομένικο, επικεφαλής του OCHA για τα παλαιστινιακά εδάφη.

Χθες το βράδυ η Cogat, η ισραηλινή υπηρεσία αρμόδια για τα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε «τη μεταφορά 200.000 λίτρων καυσίμων στις διεθνείς οργανώσεις» μέσω του Κερέμ Σαλόμ.

Από την πλευρά της Αίγυπτος κάλεσε χθες τη Χαμάς και το Ισραήλ να επιδείξουν «ευελιξία», την ώρα που οι προσπάθειες των μεσολαβητών «συνεχίζονται» για την επίτευξη εκεχειρίας, παρά την αποχώρηση από το Κάιρο των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Για τη Χαμάς, «η απόρριψη από το Ισραήλ» αυτής της πρότασης φέρνει τις διαπραγματεύσεις «πίσω στην αρχή».

Τη Δευτέρα το παλαιστινιακό κίνημα είχε δώσει το πράσινο φως για μια συμφωνία τριών φάσεων, διάρκειας 42 ημερών η κάθε μία, η οποία περιελάμβανε την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα καθώς και ανταλλαγή των ομήρων που κρατά με Παλαιστίνιους κρατούμενους ενόψει μιας «μόνιμης εκεχειρίας».

Όμως το Ισραήλ είναι αντίθετο σε οριστική εκεχειρία αν δεν ηττηθεί η Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

