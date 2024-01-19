Θρίλερ με τις σορούς τεσσάρων ανθρώπων στη Βρετανία. Τέσσερα πτώματα βρέθηκαν σε μια κατοικία, με την τοπική αστυνομία να προσπαθεί να τα ταυτοποιήσει. Τα μέλη της αστυνομίας μπήκαν δια της βίας στο σπίτι, μετά από καταγγελία.



Οι σοροί των τεσσάρων ανθρώπων, που φαίνεται ότι γνωρίζονταν μεταξύ τους σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκαν κοντά στο Νόργουιτς λίγο πριν τις 7 το πρωί (τοπική ώρα). Δεν διευκρινίζεται αν ήταν συγγενείς.



Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, και στους περίοικους απαγορεύτηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.



Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι κλήθηκαν στο σπίτι για να αντιμετωπίσουν ένα «σοβαρό περιστατικό». Σύμφωνα με τις πρώτες εικασίες ένας εκ των τεσσάρων ατόμων δολοφόνησε τους τρεις άλλους και έπειτα αυτοκτόνησε. Το άλλο σενάριο είναι ληστεία μετά φόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.