Η Ευρώπη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι οι συγκεκαλυμμένες απειλές του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμιρ Πούτιν, κατά της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικές.

Ένας ολοένα και πιο επιθετικός Πούτιν θα μπορούσε να επιτεθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ σε λιγότερο από μια δεκαετία, προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, αναφέρε σε άρθρο του το POLITICO.

«Ακούμε απειλές από το Κρεμλίνο σχεδόν κάθε μέρα... επομένως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να επιτεθεί ακόμη και σε μια χώρα του ΝΑΤΟ μια μέρα», δήλωσε ο Πιστόριους στο γερμανικό περιοδικό Der Tagesspiegel σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Ενώ μια ρωσική επίθεση δεν είναι πιθανή «προς το παρόν», ο υπουργός πρόσθεσε: «Οι ειδικοί μας αναμένουν μια περίοδο πέντε έως οκτώ ετών κατά την οποία αυτό θα μπορούσε να συμβεί».

Μετά την ευρεία εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία, η Ρωσία ενίσχυσε την επιθετική της ρητορική εναντίον ορισμένων εκ των γειτόνων της, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας, που είναι όλες μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και της Μολδαβίας, εντείνοντας την ανησυχία για τον ενδεχόμενο κίνδυνο μίας μεγάλης σύγκρουσης.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής των αρχηγών του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ είπε ότι η στρατιωτική συμμαχία αντιμετωπίζει «τον πιο επικίνδυνο κόσμο των τελευταίων δεκαετιών» και ζήτησε «έναν πολεμικό μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο γενικός διοικητής της Σουηδίας στρατηγός Micael Bydén κάλεσε ομοίως τους Σουηδούς να «προετοιμαστούν ψυχικά» για πόλεμο.

Την ίδια μέρα, ο υπουργός Πολιτικής Άμυνας της Σουηδίας Carl-Oskar Bohlin προειδοποίησε επίσης ότι «μπορεί να διεξαχθεί πόλεμος στη Σουηδία».

Στη συνέντευξή του στο Der Tagesspiegel, ο Πιστόριους είπε ότι οι σουηδικές προειδοποιήσεις ήταν «κατανοητές από τη σκανδιναβική σκοπιά», προσθέτοντας ότι η Σουηδία αντιμετώπισε «μια ακόμη πιο σοβαρή κατάσταση», δεδομένης της εγγύτητάς της με τη Ρωσία. Επίσης, δεν είναι ακόμη μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, περιμένοντας έγκριση από την Τουρκία και την Ουγγαρία για να ενταχθεί.

«Αλλά πρέπει επίσης να μάθουμε να ζούμε ξανά με τον κίνδυνο και να προετοιμαστούμε, στρατιωτικά, κοινωνικά και όσον αφορά την πολιτική άμυνα», προειδοποίησε ο Πιστόριους.

Η Πολωνία, η οποία ξοδεύει περισσότερο από το 4% του ΑΕΠ της για την άμυνα φέτος, ανησυχεί επίσης για το γεγονός πως η απροσδόκητη επίθεση στην Ουκρανία το 2022 καταδεικνύει ότι η Ρωσία είναι απρόβλεπτη.

«Η Ρωσία αψηφά τη λογική. Αυτό που συνέβη το 2022 φαινόταν αδύνατο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Władysław Kosiniak-Kamysz σε τηλεοπτική συνέντευξη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Γερμανία ανανέωσε το στρατιωτικό και στρατηγικό δόγμα της για πρώτη φορά από το 2011, με στόχο να θέσει την Μπούντεσβερ σε στρατιωτική ετοιμότητα για πόλεμο.

«Ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη. Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της πρέπει για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσουν μια στρατιωτική απειλή. Η διεθνής τάξη δέχεται επίθεση στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ζούμε σε μια καμπή», έλεγε η πρώτη παράγραφος του νέου δόγματος.



