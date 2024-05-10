Δολοφονία Λυγγερίδη: Παραδόθηκε ο Shark

Παραδόθηκε πριν λίγη ώρα στις αρχές ο 31χρονος "Shark" - γνωστός συνδεσμίτης του Ολυμπιακού και ένας από τους καταζητούμενους ηθικούς αυτουργούς της δολοφονικής επίθεσης κατά του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη στου Ρέντη.

Ο καταζητούμενος παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα στο τμήμα αθλητικής βίας στη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σε βάρος του υπήρχε ενταλμα σύλληψης και αναζητούνταν από την αστυνομία.

Ο Shark μαζί με άλλα «ηγετικά στελέχη» κατηγορούνται για την οργάνωση των επιθέσεων στου Ρέντη και για ηθική αυτουργία και συναυτουργία στη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού, όπως επίσης και για εγκληματική οργάνωση που ως περιφερόμενος στρατός συμμετείχε σε τουλάχιστον 10 περιστατικά βίας σε αθλητικούς χώρους.

Εκκρεμεί άλλο ένα ένταλμα σε βάρος ενός νεαρού με το ψευδώνυμο «Ρουμάνος», ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να παραδοθεί τις επόμενες ώρες στην αστυνομία.

