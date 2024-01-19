Αιχμές κατά της Δύσης εξαπέλυσε την Παρασκευή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τη εκ νέου για απάθειά έναντι των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε μάλιστα τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου «Φύρερ».

«Όσοι αποφαίνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες έχουν κάνει τα στραβά μάτια σε παιδιά, βρέφη, γυναίκες που σκοτώθηκαν βάναυσα τις τελευταίες 105 ημέρες», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Αρκούνται απλώς να παρακολουθούν βαρβαρότητες, που κλιμακώνονται σε γενοκτονία, που διαπράττονται από τον σημερινό Φύρερ Νετανιάχου, την αιμοδιψή ομάδα του εναντίον των Παλαιστινίων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

«Θα συνεχίσουμε τον αποφασιστικό αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας μέχρι να αποξηρανθεί τελείως ο βάλτος της τρομοκρατίας στη Συρία και το Ιράκ», διεμήνυσε εξάλλου ο Τούρκος πρόεδρος για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων.



Πηγή: skai.gr

