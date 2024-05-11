Γεγονότα



330: Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1894: Ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών «Πούλμαν» στο Ιλινόις.

1926: Με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα... Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.

1927:Ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά Βραβεία Όσκαρ.

1958: Η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές, με ποσοστό 41,16%. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση, με ποσοστό - έκπληξη 24,42%.

1970: Μαζική αποδοκιμασία του Παττακού στο Στάδιο από μαθητές, σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της χούντας.

Γεννήσεις



483: Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 14/11/565)

1720: Βαρώνος Μινχάουζεν , γερμανός αριστοκράτης, που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. (Θαν. 22/2/1797)

1771: Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. (Θαν. 22/5/1825)

Θάνατοι



912:Λέων 6ος ο Σοφός, μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 19/9/866)

1981: Μπομπ Μάρλεϊ, τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγγε. (Γεν. 6/2/1945)

1990: Στράτος Διονυσίου, έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από τη Νιγρίτα. (Γεν. 8/11/1935)

