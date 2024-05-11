Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση λεωφορείου χθες, Παρασκευή στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα.

🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN — MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 10, 2024

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το 112 δείχνει από την κάμερα εντός του λεωφορείου την προσπάθεια του οδηγού να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος πριν πέσει από τη γέφυρα.

Οδηγός του λεωφορείου ήταν ένας 44χρονος με καταγωγή από το Τατζικιστάν ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας βλάβης στο σύστημα πέδησης. Σύμφωνα ωστόσο, με τη σύζυγο του οδηγού, ονόματι Ρακχματσόχ Κουρμπόνοφ, ο 44χρονος δούλευε 20 ώρες χωρίς ανάπαυση και γύρισε στο σπίτι στις 2 τα ξημερώματα, ενώ έπρεπε να ξυπνήσει στις 7.30 το πρωί για να επιστρέψει στη δουλειά.

🚨#UPDATE: 112 has published a video from cameras from inside of the bus that fell off a bridge and plunged into a river in St. Petersburg, Russia. The driver is seen trying to steer, but cannot control the car. The recording gets interrupted when the car falls into the river.… pic.twitter.com/s26nYz4zhE — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) May 10, 2024

Πηγή: skai.gr

