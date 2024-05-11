Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Βίντεο από το εσωτερικό του λεωφορείου λίγο πριν την πτώση του στον ποταμό της Αγίας Πετρούπολης - Επτά οι νεκροί

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το 112 δείχνει από την κάμερα εντός του λεωφορείου την προσπάθεια του οδηγού να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος πριν πέσει από τη γέφυρα

Ρωσία λεωφορείο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση λεωφορείου χθες, Παρασκευή στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το 112 δείχνει από την κάμερα εντός του λεωφορείου την προσπάθεια του οδηγού να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος πριν πέσει από τη γέφυρα.

Οδηγός του λεωφορείου ήταν ένας 44χρονος με καταγωγή από το Τατζικιστάν ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας βλάβης στο σύστημα πέδησης. Σύμφωνα ωστόσο, με τη σύζυγο του οδηγού, ονόματι Ρακχματσόχ Κουρμπόνοφ, ο 44χρονος δούλευε 20 ώρες χωρίς ανάπαυση και γύρισε στο σπίτι στις 2 τα ξημερώματα, ενώ έπρεπε να ξυπνήσει στις 7.30 το πρωί για να επιστρέψει στη δουλειά. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Αγία Πετρούπολη Πτώση λεωφορείο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark