Βόμβα με Χεζόνια και ομάδα της Euroleague

Σύμφωνα με τα όσα λέει το «Inside Euroleague», ο Χεζόνια βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναφέρει πως ο παίκτης βρίσκεται κοντά στην μεταγραφή του στους «Καταλανούς».

Βέβαια, μία τέτοια είδηση προκαλεί μεγάλη εντύπωση, καθώς ο Χεζόνια έχει μπροστά του πολύ σημαντικές υποχρεώσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζουμε πως οι η «Βασίλισσα» έχει μπροστά της τα playoffs του Ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς και το final 4 στην Euroleague.

Ο «Σούπερ Μάριο» το καλοκαίρι μένει ελεύθερος και μπορεί να υπογράψει όπου θέλει. Δεδομένα οι ομάδες που θα τον ήθελαν δεν είναι λίγες. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο τριαροτεσσάρι στην φετινή σεζόν. Ενώ το "κασέ" του αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ετησίως, σε όποια ευρωπαϊκή ομάδα και αν καταλήξει.

