Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν θα θέσει στον Μητσοτάκη τον διαμοιρασμό του πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου

Συνέντευξη στην εφημερίδα Milliyet παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγα 24ωρα πριν από την επίσκεψή του στην Άγκυρα, στην οποία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, στέλνει μήνυμα και για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί.

Πέραν του θέματος της Μονής της Χώρας θα συζητηθούν κι άλλα θέματα. Όπως υποστηρίζουν τα τουρκικά μέσα, ο Ερντογάν θα θέσει στον Μητσοτάκη το μοίρασμα του πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ στην ατζέντα της συζήτησης θα βρεθεί και το Κυπριακό.

THΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HABER GLOBAL: «Στην Αθήνα ολοκληρώθηκαν οι ετοιμασίες και περιμένουμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας στην Άγκυρα. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά ζητήματα των συζητήσεων.

Η Τουρκία κάνει έρευνες για αέριο στη Μαύρη Θάλασσα και συνεχίζει τις σεισμικές έρευνες στην Αν. Μεσόγειο. Η Τουρκία έχει δώσει μηνύματα πως ο φυσικός πλούτος της Αν. Μεσογείου πρέπει να διαμοιραστεί μεταξύ των γειτονικών κρατών και περιμένουμε ο πρόεδρος Ερντογάν να εκφράσει παρόμοιο μήνυμα στον Μητσοτάκη. Όπως και η 'ΤΔΒΚ' και το Κυπριακό θα είναι ένα από τα σημαντικά θέματα της ατζέντας.

Η Τουρκία έχει εκφράσει επανειλημμένα πως επιμένει στη λύση των δυο κρατών και στην συνάντηση των δυο ηγετών θα συζητηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στο νησί».

Συνεχίζεται η τουρκική αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος» - Εμφανίστηκε και το αεροπλανοφόρο Anadolu

Με σενάρια πληγμάτων στόχων με ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ενθουσιασμός στην Τουρκία από τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί

«Να είναι καλά ο ηγέτης μας. Αφού είχαμε πάρει τον χώρο αυτό με το σπαθί, τώρα το κάναμε πάλι τζαμί».

«Ξέρετε πως το τζαμί Καριγιέ το είχαν μετατρέψει σε μουσείο. Ο Θεός να έχει καλά όσους το έκαναν πάλι τζαμί, όπως που οι πρόγονοι μας με την ισχύ του σπαθιού είχαν μετατρέψει τον χώρο αυτό από εκκλησία σε τζαμί. Εγώ έχω κατάστημα εδώ. Είμαστε χαρούμενοι που έγινε και πάλι τζαμί. Είναι περηφάνια, χαρά, τιμή που ακούγεται και πάλι η προσευχή του ιμάμη κι εύχομαι να έρθει η συνέχεια αυτού.

Ο Θεός να τους έχει καλά. Δοξάζω τον Αλλάχ. Μετά από 79 χρόνια το Καριγιέ τζαμί επανήλθε στην πραγματική του μορφή.Ο Θεός να έχει καλά όσους το αποφάσισαν αυτό καθώς μετά από 79 χρόνια ζούμε αυτή την υπέροχη στιγμή.

Εγώ μέχρι πρόσφατα είχα επισκεφθεί τον χώρο αυτό ως μουσείο. Τώρα ήρθα σε τζαμί. Ο θεός να αξιώσει όλο τον κόσμο να έρχεται να προσεύχεται σε ένα ιστορικό μνημείο σε ένα υπέροχο τζαμί.

Έχουμε μεγάλη χαρά. Ο Θεός να έχει καλά τον ηγέτη μας Να μην μας λείψει ποτέ. Είδαμε αυτές τις ημέρες Ο Θεός να δίνει δύναμη και κουράγιο στον ηγέτη μας.

Τον ευχαριστούμε καθώς μας δίνει πάλι ως τζαμί την δική μας περιουσία. Να είναι πάντα καλά».

ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Ο Ερντογάν απέσυρε το εμπάργκο. Δεν πρέπει να υποκύψουμε στον δικτάτορα»

Η Άγκυρα διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ισραήλ.

Ισραέλ Κατζ, ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Ο Ερντογάν απέσυρε και ακύρωσε τους περισσότερους εμπορικούς περιορισμούς. Το δίδαγμα είναι ξεκάθαρο: Δεν πρέπει να υποκύψουμε στις απειλές του δικτάτορα, πρέπει να δημιουργήσουμε εναλλακτικές και να μην εξαρτόμαστε από τους άνδρες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας που μπορούν να σταματήσουν τα πάντα ανά πάσα στιγμή».

Υπουργός Εμπορίου Τουρκίας: «Εμμένουμε στην απόφαση που λάβαμε ως κυβέρνηση σχετικά με το εμπόριο με το Ισραήλ. Η απόφαση αυτή παραμένει σε ισχύ. Η απόφασή μας να σταματήσουμε το εμπόριο με το Ισραήλ ισχύει έως ότου εκπληρωθούν οι όροι μας για τον τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα, τη διασφάλιση της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και της απρόσκοπτης παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους αδελφούς μας στη Γάζα».

