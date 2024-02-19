Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα ότι έπληξαν το εμπορικό πλοίο Rubymar στον κόλπο του Άντεν και τώρα το πλοίο κινδυνεύει να βυθιστεί, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σαρέα.

Το πλοίο είναι βρετανικό και το πλήρωμά του ασφαλές, πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ σημείωσε ότι οι Χούθι κατέρριψαν ένα αμερικανικό drone στη Χοντέιντα.

«Το πλοίο χτυπήθηκε πολύ, γεγονός που το ανάγκασε να σταματήσει εντελώς την πορεία του. Εξαιτίας της εκτεταμένης ζημιάς που υπέστη το πλοίο, τώρα κινδυνεύει να βυθιστεί στον Κόλπο του Άντεν», τόνισε ο Σαρέα.

Το εμπορικό πλοίο με σημαία Μπελίζ, που είναι νηολογημένο στη Βρετανία και η διαχειρίστρια εταιρεία του βρίσκεται στον Λίβανο, δέχθηκε χθες, Κυριακή, επίθεση στα στενά Μπαμπ αλ Μάντεμπ, στα ανοικτά της Υεμένης, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ασφάλειας εξειδικευμένης στις θαλάσσιες μεταφορές Ambrey.

Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε ένα πλοίο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό την ώρα που έπλεε στα ανοικτά της Υεμένης – προφανώς το ίδιο περιστατικό.

Η Ambrey εξήγησε ότι το πλοίο κατευθυνόταν βόρεια προς τη Βάρνα της Βουλγαρίας, αφού είχε αποπλεύσει από το Χορ Φακάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

«Το εν μέρει φορτωμένο πλοίο μείωσε ταχύτητα από τους 10 στους έξι κόμβους, άλλαξε πορεία και επικοινώνησε με το Πολεμικό Ναυτικό του Τζιμπουτί, προτού επιστρέψει στην αρχική του πορεία και ταχύτητα», σημείωσε η εταιρεία.

Η UKMTO επεσήμανε ότι ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που σημειώθηκε 35 μίλια νότια της Μόχα, μιας πόλης της Υεμένης στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, και πρόσθεσε ότι πλοίο υπέστη ζημιές έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά του. Δεν διευκρίνισε το όνομα του πλοίου.



«Οι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο», διευκρίνισε η UKMTO σε νέα της ενημέρωση νωρίς σήμερα το πρωί, και πρόσθεσε ότι το πλοίο έχει ρίξει άγκυρα και ότι το πλήρωμά του είναι ασφαλές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

