Πέρασε από την έδρα της Τρέντο και προκρίθηκε στα ημιτελικά η Αρμάνι

Στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος πέρασε η Αρμάνι Μιλάνο.

Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα επικράτησε με σκορ 87-69 της Τρέντο εκτός έδρας, έκανε το 3-1 στη μεταξύ τους σειρά και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Serie A, όπου περιμένει η Μπρέσια μετά τη δική της νίκη με 3-0 επί της Πιστόια.

Για τους νικητές, ο Σαμπάζ Νέιπιερ πέτυχε 14 πόντους, ενώ ο Νίκολο Μέλι πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Γιοχάνες Φόιτμαν σκόραρε 10 πόντους.

Για τους γηπεδούχους οι Νταβίντε Αλβίτι και Καμάρ Μπόλντγουιν σκόραραν από 15 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 32-38, 43-66, 69-87

