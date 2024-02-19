Μια αυτοκινητοπομπή, που εικάζεται ότι μετέφερε τη σορό του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι από τη σωφρονιστική αποικία στον αρκτικό κύκλο όπου κρατούνταν εκτίοντας ποινή 19 ετών κάθειρξης, καταγράφηκε σε βίντεο – τη στιγμή που η οικογένειά του δεν έχει πρόσβαση στη σορό του για τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του.

Ένα βαν που πιστεύεται ότι μετέφερε το πτώμα εθεάθη τη νύχτα, Παρασκευή 16 προς Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, με τη συνοδεία οχημάτων της φυλακής και δύο περιπολικών της αστυνομίας.

Ένα αυτοκίνητο της αυτοκινητοπομπής διακρίνεται χωρίς σήμανση - πιθανώς όχημα της υπηρεσίας ασφαλείας της διαβόητης FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα, 69 ετών, και ο δικηγόρος του έφτασαν στη φυλακή το πρωί του Σαββάτου ζητώντας τη σορό, αλλά χωρίς τύχη.

Η ομάδα του αντιφρονούντος το πρωί ανακοίνωσε ότι η Λιουντμίλα δεν έχει πρόσβαση στη σορό γιου της, τρεις ημέρες αφότου πέθανε, επειδή η έρευνα για τον θάνατό του «έχει παραταθεί».

«Δεν είναι γνωστό πόσο θα συνεχιστεί (η έρευνα). Η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη» ήταν ο ισχυρισμός των ρωσικών αρχών.

«Λένε ψέματα, παίζουν για τον χρόνο και δεν το κρύβουν καν», σχολίασε η εκπρόσωπος του Αλεξέι Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, στο X.

Από πλευράς του, ο Ιβαν Ζντάνοφ, επικεφαλής της εκστρατείας του κατά της διαφθοράς, χαρακτήρισε τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές «ανήθικους ψεύτες και λακέδες» του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να κερδίσουν χρόνο για να κρύψουν στοιχεία για τη δολοφονία του Ναβάλνι.

Η μητέρα του Ρώσου αντιφρονούντα, έφτασε ήδη από το Σάββατο στη σωφρονιστική αποικία.

Ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή, αφού, σύμφωνα με τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές, «ένιωσε αδιαθεσία» έπειτα από περίπατο.

