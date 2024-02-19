Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν το πλοίο Rubymar στον κόλπο του Άντεν, το οποίο κινδυνεύει να βυθιστεί, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σαρέα. Το πλοίο έχει σημαία Μπελίζ.

Οι Επιχειρήσεις Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφεραν νωρίτερα ότι ένας πύραυλος έπληξε το πλοίο που ταξίδευε μέσω του Μπαμπ αλ-Μάντεμπ, του στενού που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, αναγκάζοντας το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Mε βάση τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από το MarineTraffic.com, που αναλύθηκαν από το πρακτορείο AR, το σκάφος αναγνωρίστηκε ως το Rubymar.

Οι φιλοϊρανοί Χούθι πραγματοποιούν επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον απάντησαν χτυπώντας στόχους των Χούθι.

