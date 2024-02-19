Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν από την πτώση βράχων που προκλήθηκε χθες Κυριακή λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, στην επαρχία Νουριστάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Διαχείρισης Καταστροφών.

«Εξαιτίας της πτώσης βράχων περίπου 25 συμπολίτες μας σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Τζανάν Σαγιέγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου σε βίντεο που εστάλη στους δημοσιογράφους. Ο ίδιος πρόσθεσε μιλώντας στο AFP ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

«Χιονίζει ακόμη. Τα σωστικά συνεργεία είναι καθ’ οδόν και ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί», εκτίμησε και ο Τζαμιουλάχ Χασίμι, επικεφαλής της υπηρεσίας Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Νουριστάν.

Από την πτώση των βράχων υπέστη ζημιές το χωριό Νακρ στην κοιλάδα Τατίν. Σπίτια βρέθηκαν κάτω από βράχους και χιόνι με αποτέλεσμα περίπου είκοσι να έχουν καταστραφεί ή να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, εξήγησε ο Χασίμι.

Το Νουριστάν είναι μια επαρχία που συνορεύει με το Πακιστάν. Μεγάλο μέρος της επαρχίας καλύπτεται από δάση αλλά και από τα βουνά της οροσειράς Χίντου Κους.

Στον ορεινό βορρά του Αφγανιστάν σημειώνονται κάθε χρόνο χιονοστιβάδες ή κατολισθήσεις, οι οποίες αποδεικνύονται ακόμη πιο θανατηφόρες καθώς οι αρχές δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διάσωση των εγκλωβισμένων.

Φέτος το χιόνι καθυστέρησε πολύ στο Αφγανιστάν, μια χώρα που είναι συνηθισμένη σε ιδιαίτερα σκληρούς χειμώνες στις ορεινές της περιοχές, μία ακόμη ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Στα μέσα Ιανουαρίου δεν είχαν σημειωθεί ακόμη χιονοπτώσεις στην Καμπούλ, καθυστέρηση τουλάχιστον ενάμισι μήνα σε σχέση με το κανονικό.

Το Αφγανιστάν είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, έπειτα από δεκαετίες πολέμου, ενώ πλήττεται ιδιαίτερα σφοδρά από την κλιματική αλλαγή. Ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και 15 εκατ. ανθρώπους να βρίσκονται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

