Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση εναντίον βρετανικού πετρελαιοφόρου στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για επίθεση εναντίον «βρετανικού πετρελαιοφόρου» στην Ερυθρά Θάλασσα, συμβάν στο οποίο αναφέρθηκαν χθες Παρασκευή βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας και εταιρεία ειδικευμένη στο ίδιο ζήτημα, καθώς και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το πολεμικό ναυτικό των υεμενίτικων ενόπλων δυνάμεων (σ.σ. έτσι αποκαλούν τον εαυτό τους οι αντάρτες) διεξήγαγε επιχείρηση με στόχο το βρετανικό πετρελαιοφόρο Pollux στην Ερυθρά Θάλασσα, με μεγάλο αριθμό πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας» ανέφερε ο εκπρόσωπος των ανταρτών για στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρι.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO και η εξειδικευμένη σε ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας εταιρεία Ambrey έκαναν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε την Πέμπτη κοντά σε πλοίο που βρισκόταν ανοικτά από την πόλη Μόχα.

«Το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή» τόνισε η UKMTO, ενώ η Ambrey έκανε λόγο για ελαφριές ζημιές.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε κατόπιν ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη έπληξε «πλοίο υπό παναμαϊκή σημαία που εκτελούσε δρομολόγιο προς την Ινδία μεταφέροντας αργό πετρέλαιο».

Από τον Νοέμβριο, οι Χούθι, κίνημα υποστηριζόμενο από το Ιράν, βάζουν στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις τους ανάγκασαν πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τη διέλευση των πλοίων τους από την περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας, από την οποία περνάει περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Από τον Ιανουάριο, επιτίθενται επίσης εναντίον βρετανικών και αμερικανικών πλοίων, σε αντίποινα για τους επανειλημμένους αμερικανοβρετανικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεών τους. ΗΠΑ και Βρετανία λένε πως τα πλήγματα είναι «αμυντικά» και ότι σκοπό έχουν να «προστατεύσουν» την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Οι Χούθι, τους οποίους η Ουάσινγκτον ενέταξε πρόσφατα και πάλι σε μαύρη λίστα «τρομοκρατικών» οργανώσεων, ανέλαβαν προχθές Πέμπτη την ευθύνη για άλλη επίθεση εναντίον «βρετανικού πλοίου» στον Κόλπο του Άντεν.

Χθες διεμήνυσαν πως «δεν θα διστάσουν να διεξαγάγουν και να επεκτείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους για να υπερασπίσουν την Υεμένη και να εκφράσουν (την) αλληλεγγύη (τους) προς τον παλαιστινιακό λαό».

Οι αντάρτες ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, χώρας όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος από το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

