Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις κάλεσε σήμερα Δευτέρα τη ΕΕ "τουλάχιστον να ενισχύσει" τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι αφού τα "ημίμετρα" δεν επαρκούν για να σταματήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Αν πέσει η Ουκρανία, όλοι μπορούν εύκολα να καταλάβουν: θα είμαστε οι επόμενοι. Ο Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει, δεν θα μπορεί να σταματήσει", είπε ο Λαντσμπέργκις ενόψει της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου θα παρεβρεθεί και η χήρα του Ναβάλνι.

Η Γιούλια Ναβάλναγια συναντά σήμερα στις Βρυξέλλες τους υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις ημέρες μετά το θάνατο του συζύγου της, του ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, σε ρωσική φυλακή.

Ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή, αφού, σύμφωνα με τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές, "ένιωσε αδιαθεσία" έπειτα από περίπατο. Έκτοτε η σορός του βρίσκεται στο νεκροτομείο της Σαλεχάρντ, διοικητικής πρωτεύουσας της περιφέρειας Γιαμάλ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

