Προβληματισμό στις εταιρείες κρουαζιέρας, προκαλούν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα κατά της διεθνούς ναυτιλίας, καθώς η διώρυγα του Σουέζ αποτελεί μια βολική παράκαμψη, ειδικά για τις παγκόσμιες κρουαζιέρες.

Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες δεν έχουν προγραμματίσει προς το παρόν τον διάπλου κρουαζιεροπλοίων τους από τη διώρυγα μέχρι την Άνοιξη, ενώ παράλληλα προχώρησαν σε ακυρώσεις ή προσαρμογές των δρομολογίων τους για να αποφύγουν τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι κατάσταση αναμένεται να αποκλιμακωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού.

Πάντως η Carnival Corporation, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως ανακοίνωσε ήδη την εκτροπή 12 κρουαζιεροπλοίων της γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο δεν έχει γνωστοποιήσει ποια πλοία εταιρειών της θα επηρεαστούν από τις εκτροπές αυτές.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας Γιώργος Κουμπενάς, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι τα πλοία που δραστηριοποιούνταν έως τώρα σε χώρες της Μέσης Ανατολής με διάπλου της Ερυθράς Θάλασσας, αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να τροποποιήσουν τα δρομολόγια τους επιλέγοντας για μεγαλύτερη ασφάλεια χώρες της Μεσογείου μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Προέβλεψε ότι ο αριθμός αφίξεων επιβατών το 2024 σε σχέση με το 2023 στη χώρα μας θα είναι αυξημένος κατά 10% ενώ τόνισε ότι ήδη πολλές εταιρείες είναι ήδη σε αναζήτηση και άλλων λιμανιών σε Αιγαίο και Ιόνιο καθώς η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη καλύψει θέσεις στα μεγαλύτερα λιμάνια.

Από την πλευρά του ο διευθυντής της Majestic Cruises και επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, Θεόδωρος Κόντες τόνισε ότι η κίνηση των επιβατών κρουαζιέρας σε διεθνές επίπεδο παρά τα ενθαρρυντικά μηνύματα δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει έντονος προβληματισμός στις εταιρείες για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

Επισήμανε εξάλλου ότι αναφορικά με τη χώρα μας όλα δείχνουν ότι θα είναι μια ικανοποιητική χρονιά με κάποιες ωστόσο διαφοροποιήσεις στους προορισμούς με λιγότερες αφίξεις στο ανατολικό Αιγαίο και αύξηση των διάπλου των κρουαζιερόπλοιων σε Ιόνιο και Αδριατική.

Πάντως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας τον Πειραιά, υπάρχουν ήδη για το 2024, 1042 προκρατήσεις για προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων έναντι 760 πέρυσι, αύξηση 37,11%. Επίσης για πρώτη φορά, εφέτος η περίοδος της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ, με τη διανυκτέρευση για πρώτη φορά του πλοίου «Celebrity Infinity» της Celebrity Cruises. Σημειώνεται ότι το Celebrity Infinity έχει προγραμματιστεί να προσεγγίσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 20 φορές το 2024, εκ των οποίων 7 από αυτές τις αφίξεις, από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, να είναι διανυκτερεύσεις, για πρώτη φορά στο λιμάνι της συμπρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια των 27,5 ωρών παραμονής τους, οι επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολυδιάστατη αρχαιολογική, ιστορική, πολιτιστική και γαστρονομική ταυτότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Εφέτος, για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη προγραμματιστεί τουλάχιστον 81 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.

Κανένας αντίκτυπος στις κρατήσεις της Carnival

Η ανάδρομολόγηση των 12 κρουαζιεροπλοίων, της Carnival Corporation & plc έως τον Μάιο του 2024 ανακοινώθηκε από την εταιρεία ότι θα έχει προσαρμοσμένη επίπτωση στα κέρδη ανά μετοχή από 0,07 έως 0,08 δολάρια για το σύνολο του 2024, με τη συντριπτική πλειοψηφία της επίπτωσης να αφορά το δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία δεν έχει διαπιστώσει αντίκτυπο στις τάσεις των κρατήσεων λόγω της κατάστασης στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν έχει άλλες διελεύσεις στην Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τον Νοέμβριο του 2024. Για το 2024, θα συνεχίζει να έχει την καλύτερη θέση κρατήσεων που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις τιμές σε σταθερό νόμισμα και την πληρότητα να είναι σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα του 2023. Στην πραγματικότητα, το πρώτο εξάμηνο του 2024 είναι σχεδόν πλήρως κλεισμένο.

Η Carnival Corporation πιστεύει ότι η συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική των κρατήσεων αναμένεται να προσφέρει υπεραπόδοση κατά τη διάρκεια του έτους, αντισταθμίζοντας τον αντίκτυπο της αλλαγής δρομολόγησης στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία αναφέρει ότι δεσμεύεται για την ασφάλεια και την ευημερία των επισκεπτών και του πληρώματός της και παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τη γύρω περιοχή.

Σημειώνεται ότι η Carnival Corporation & plc είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια εταιρεία κρουαζιέρας και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ταξιδιών αναψυχής, με ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών κρουαζιέρας παγκόσμιας κλάσης - AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Αυστραλία), P&O Cruises (Ηνωμένο Βασίλειο), Princess Cruises και Seabourn.

