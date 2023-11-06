Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μέλη προσωπικού και τις οικογένειές τους από την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βηρυτό, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ήδη το Foreign Office έχει εκδώσει εδώ και εβδομάδες ταξιδιωτική οδηγία με την οποία καλεί τους Βρετανούς υπηκόους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο όσο υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις. Προειδοποιεί επίσης για αποφυγή ταξιδιού για οποιοδήποτε λόγο προς τη χώρα.

«Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, κάποια μέλη προσωπικού στη βρετανική πρεσβεία και όλα τα μέλη των οικογενειών τους έχουν προσωρινά αποσυρθεί», ανέφερε η δήλωση του Foreign Office στο Λονδίνο.

Πρόσθεσε πάντως πως η πρεσβεία εξακολουθεί να διεκπεραιώνει τις αναγκαίες εργασίες, όπως υπηρεσίες προς τους Βρετανούς υπηκόους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.