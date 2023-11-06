Viral με την κακή την έννοια έγινε η κίνηση του Κροάτη ΥΠΕΞ χθες στο Βερολίνο, να φιλήσει εν είδη χαιρετισμού, τη Γερμανίδα ομόλογό του, Ανναλένα Μπέρμποκ, μετά την ολοκλήρωση της «οικογενειακής φωτογραφίας» στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας, Γκόρνταν Γκρλιτς-Ράντμαν, άπλωσε το χέρι του για μια χειραψία με την Μπέρμποκ και στη συνέχεια έσκυψε να τη φιλήσει, ενώ εκείνη με προσπάθησε να τον αποφύγει, χαμογελώντας στη συνέχεια αμήχανα.

Η κίνηση του Κροάτη ΥΠΕΞ προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, και χαρακτηρίστηκε από «τελείως ανάρμοστη» έως και «σεξουαλική παρενόχληση.

«Το βίαιο φιλί προς μια γυναίκα είναι βία, δεν είναι;» αναρωτήθηκε η πρώην πρωθυπουργός της Κροατίας, Γιαντράνκα Κόσορ.

Ο ίδιος ο Γκρλιτς-Ράντμαν υπερασπίστηκε τον εαυτό του κάνοντας λόγο για «μια θερμή, ανθρώπινη προσέγγιση προς μια συνάδελφο», παραδέχτηκε ότι ήταν «άβολη στιγμή» και ζήτησε συγνώμη από όποιον εξέλαβε λάθος και ενοχλήθηκε από την κίνησή του.

Πηγή: skai.gr

