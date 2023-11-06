Γαλλία: 40 πολίτες σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς ενώ 8 άλλοι αγνοούνται

Ο απολογισμός των νεκρών Γάλλων από την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου αυξήθηκε κι άλλο, φτάνοντας τους 40, ενώ άλλοι 8 αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν.

«Σήμερα το πρωί ο απολογισμός έφτασε τους 40 νεκρούς και τους 8 αγνοούμενους», μεταξύ των οποίων «προφανώς υπάρχουν όμηροι», δήλωσε η Μπορν μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 39 νεκρούς και 9 ομήρους ή αγνοούμενους.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι περίπου 100 Βρετανοί πολίτες έχουν καταφέρει να φύγουν, μέσω του περάσματος της Ράφα, από τη Λωρίδα της Γάζας που βομβαρδίζεται ασταμάτητα από το Ισραήλ.

Δεκατέσσερις Βρετανοί πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου και τρεις ακόμη αγνοούνται, «κάτι που δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι κρατούνται όμηροι», διευκρίνισε η υπουργός Ενέργειας Κλερ Κούτινο στο τηλεοπτικό δίκτυο SkyNews.

Απαντώντας στην επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μέχρι στιγμής σχεδόν 2.500 αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία του στρατού.

Πολλές εκατοντάδες τραυματίες, αλλοδαποί και πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα έχουν καταφέρει να φύγουν από τον παλαιστινιακό θύλακα από την 1η Νοεμβρίου μέσω του περάσματος της Ράφα προς την Αίγυπτο.

Όμως η Χαμάς ανέστειλε το Σάββατο τις απομακρύνσεις αυτές λόγω της άρνησης του Ισραήλ να επιτρέψει να βγουν από τη Γάζα και άλλοι Παλαιστίνιοι τραυματίες.

Η Βρετανία προσπαθεί να απομακρύνει από τον υπό πολιορκία θύλακα περίπου 200 πολίτες της και τις οικογένειές τους που έχουν εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο, αφού ζήτησαν να απομακρυνθούν από τη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.