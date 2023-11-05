Λίβανος: Τουλάχιστον τέσσερα μέλη οικογένειας δημοσιογράφου σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα

Μια γυναίκα και τα τρία εγγόνια της, μέλη της οικογένειας ενός Λιβανέζου δημοσιογράφου, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΑΝΙ), σύμφωνα με το οποίο ο δημοσιογράφος τραυματίστηκε.

Τα τέσσερα θύματα είναι η αδερφή του δημοσιογράφου Σαμίρ Αγιούμπ, ανταποκριτή τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού, και τα τρία εγγόνια της που ακολουθούσαν το αυτοκίνητο του δημοσιογράφου με το όχημά τους, διευκρίνισε το ΑΝΙ.

Βουλευτής της Χεζμπολάχ από την περιοχή δήλωσε ότι τρία παιδιά και η γιαγιά τους σκοτώθηκαν όταν ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε αυτοκίνητο στον νότιο Λίβανο, και χαρακτήρισε την επίθεση "επικίνδυνη εξέλιξη" που μπορεί να έχει επιπτώσεις.

"Ο εχθρός θα πληρώσει το τίμημα για τα εγκλήματά του κατά των αμάχων", δήλωσε στο Reuters ο βουλευτής Χασάν Φαντλάλα.

Είπε ότι τα παιδιά ήταν ηλικίας μεταξύ 8 και 14 ετών. Η μητέρα τους τραυματίστηκε στην επίθεση στο αυτοκίνητο καθώς αυτό κινείτο μεταξύ των χωριών Αϊνάτα και Αϊταρούν, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Όταν ρωτήθηκε σε σχέση με προηγούμενες αναφορές από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στον Λίβανο ότι ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τρείς ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτοκίνητο κοντά στο χωριό Αϊνάτα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε ότι ο στρατός θα εκδώσει ανακοίνωση εντός της ημέρας σε σχέση με ένα πλήγμα στον Λίβανο.

Τέσσερις τραυματίες από ισραηλινό βομβαρδισμό κατά δύο ασθενοφόρων

Νωρίτερα σήμερα, τέσσερις διασώστες τραυματίστηκαν στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ, από ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον δύο ασθενοφόρων που ανήκαν σε τοπικό σύλλογο, ανακοίνωσε ο σύλλογος αυτός και μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ.

Η συνοριακή περιοχή μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ είναι πεδίο συχνών ανταλλαγών πυρών, κυρίως μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έπειτα από τη φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε ισραηλινό έδαφος.

Το πρακτορείο ΑΝΙ μετέδωσε ότι η ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο δύο ασθενοφόρα του συλλόγου Risala Scout, που έχει ομάδες διάσωσης και συνδέεται με το κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι "ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής είχε στοχοθετήσει σκόπιμα τα δύο οχήματα προκαλώντας μέτριου βαθμού τραύματα στους τέσσερις διασώστες που βρίσκονταν στα ασθενοφόρα". Διευκρίνισε ότι η επίθεση σημειώθηκε το ξημέρωμα όταν τα δύο ασθενοφόρα βρίσκονταν στο χωριό Τάιρ Χάρφα, τρία χιλιόμετρα από τα σύνορα, για να μεταφέρουν τραυματίες.

Από την 7η Οκτωβρίου, 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πλευρά του Λιβάνου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, εκ των οποίων 58 μαχητές της Χεζμπολάχ. Έξι στρατιώτες και ένας άμαχος έχουν σκοτωθεί από την πλευρά του Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.