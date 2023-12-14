Βρετανία: Απαγορεύει την είσοδο σε Εβραίους εποίκους που ευθύνονται για βίαιες ενέργειες εναντίον Παλαιστινίων

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα στους Εβραίους εποίκους στη Δυτική Όχθη που ευθύνονται για βίαιες ενέργειες εναντίον των Παλαιστινίων.

«Ακραίοι έποικοι, στοχοθετώντας και σκοτώνοντας Παλαιστίνιους αμάχους, υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων», σχολίασε ο Κάμερον στο Χ.

«Το Ισραήλ πρέπει να αναλάβει πιο ισχυρή δράση για να σταματήσει τη βία των εποίκων και να φροντίσει να λογοδοτήσουν οι δράστες. Απαγορεύουμε στους υπεύθυνους για τη βία των εποίκων να εισέρχονται στη Βρετανία ώστε να διασφαλίσουμε ότι η χώρα μας δεν θα γίνει καταφύγιο για ανθρώπους που διαπράττουν αυτές τις πράξεις εκφοβισμού», πρόσθεσε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ είχε δηλώσει ότι θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον των Εβραίων εποίκων που ευθύνονται για βίαιες ενέργειες εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

