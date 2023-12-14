Ιταλία: Μαφιόζος συνελήφθη στην Νάπολη κατά την διάρκεια της γιορτής γενεθλίων του γιού του

Ο φυγόδικος Γκαετάνο Ανγκριζάνο, 31 ετών, συνελήφθη την περασμένη νύχτα στην Νάπολη, την ώρα που γιόρταζε τα γενέθλια του γιού του, δύο μόλις ετών.

Ο μαφιόζος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εκατό πιο επικίνδυνων κακοποιών της χώρας και για την σύλληψή του κινητοποιήθηκαν 250 καραμπινιέροι, οι οποίοι περικύκλωσαν και απομόνωσαν την περιοχή Σκαμπία, λίγο έξω από την Νάπολη, όπου βρίσκεται το σπίτι του Ανγκριζάνο.

«Στέλεχος» της ναπολιτάνικης μαφίας, της Καμόρα, ο Ανγκριζάνο έχει καταδικαστεί για εγκληματική δράση με στόχο την διακίνηση ναρκωτικών και οι καραμπινιέροι του φόρεσαν χειροπέδες ενώ βρισκόταν ακόμη καθισμένος μπροστά στο τραπέζι με την τούρτα γενεθλίων του γιού του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

