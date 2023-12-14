Η αστυνομία της Κοπεγχάγης και η υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών της Δανίας (PET) ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν προχωρήσει σε πολλές συλλήψεις στη διάρκεια συντονισμένων ενεργειών στη χώρα στο πλαίσιο έρευνας για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση.

Οι δύο υπηρεσίες ασφαλείας έχουν προγραμματίσει ενημέρωση των δημοσιογράφων στις 14:00 ώρα Ελλάδας στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη.

Η PET προειδοποιεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία για το ενδεχόμενο επιθέσεων και από το 2010 διατηρεί στο 4 το επίπεδο προειδοποίησης τρομοκρατικών επιθέσεων σε μια κλίμακα από 1 ως 5, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει «σημαντική» απειλή.

Η υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας παραδέχθηκε τον Αύγουστο ότι η απειλή για τη χώρα έχει αυξηθεί αφότου διαδηλωτές κατά του ισλάμ κατέστρεψαν αντίτυπα του Κορανίου στη διάρκεια του καλοκαιριού, ωστόσο δεν προχώρησε σε αύξηση του επιπέδου προειδοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

