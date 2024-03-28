Η ουγγρική δικαιοσύνη δεν ενέκρινε την μετατροπή της προφυλάκισης της Ιλάρια Σάλις, σε κατ΄οίκον περιορισμό. Πρόκειται για την Ιταλίδα δασκάλα η οποία κατηγορείται για επίθεση κατά νεοναζί, στην Βουδαπέστη, τον Φεβρουάριο του 2023.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο στην ουγγρική πρωτεύουσα, η Σάλις μεταφέρθηκε στη δικαστική αίθουσα δεμένη με αλυσίδα.

Σύμφωνα με τον δικαστή «τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει και υπάρχει, ακόμη, κίνδυνος διαφυγής της κατηγορούμενης από την Ουγγαρία». «Πρόκειται για την πολλοστή επίδειξη δύναμης της κυβέρνησης Ορμπαν», δήλωσε ο Ρομπέρτο Σάλις, πατέρας της κατηγορούμενης. Η επόμενη δικάσιμος ορίσθηκε για τις 29 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.